Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Voilà déjà plus de 20 ans que Fabián Carini a quitté le Standard. Il était aujourd'hui de passage à Sclessin.

En 2002, le Standard était allé chercher Fabián Carini du côté de la Juventus. Un sacré coup : le gardien était le titulaire entre les perches de la sélection uruguayenne, allant notamment en finale de la Copa America 1999. Il était aussi de la partie lors de la Coupe du Monde 2002.

Carini avait passé deux saisons à Sclessin, s'imposant comme titulaire avant de retourner à la Juventus. Il était notamment resté dans les mémoires en marquant un but contre le Germinal Beerschot (il était même passé tout proche d'un doublé).

Par la suite, l'homme aux 74 sélections avec la Celeste a pas mal bourlingué en Italie, en Espagne, au Brésil, en Equateur, avant de mettre un terme à sa carrière au pays en 2017.

De retour en bords de Meuse le temps d'une après-midi

Désormais père de deux enfants, il a emmené la petite famille en vacances en Europe. Après avoir visité Bruges et Maastricht, l'ancien gardien et les siens ont fait un crochet par Sclessin.

Il y a été reçu par Pierre François, qui avait rejoint le Standard un an après l'arrivée de Carini et l'a donc côtoyé pendant une saison. 24 ans plus tard, les retrouvailles ont été immortalisées. Les supporters ont d'abord cru à l'arrivée d'un nouvel investisseur, avant d'être frappés par la nostalgie en le reconnaissant.