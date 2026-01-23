"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est avec 50 minutes de retard et un parcage visiteur vidé qu'a débuté la rencontre entre Utrecht et le Racing Genk, remportée par les Limbourgeois ce jeudi soir. Dans la nuit, le club limbourgeois a publié un communiqué dans lequel il apporte son soutien à ses supporters.

C’est après le chaos qu’a débuté, avec 50 minutes de retard, la rencontre entre Utrecht et le Racing Genk, remportée par les Limbourgeois ce jeudi soir en Europa League. Les joueurs de Nicky Hayen n’ont pas pu compter sur le soutien de leurs supporters, pourtant présents sur place, durant la rencontre.

En effet, en marge de celle-ci, des supporters de Genk auraient franchi illégalement une barrière afin de rejoindre leur tribune. Craignant que des supporters sans ticket ne puissent accéder au stade sans contrôle, les forces de l’ordre sont alors intervenues pour procéder à des vérifications. Les supporters limbourgeois auraient ensuite lancé des gobelets en direction de la police, qui a alors évacué le parcage visiteur.

Après la rencontre, le club limbourgeois a publié un communiqué dans lequel il est revenu sur les événements survenus avant le coup d’envoi. Celui-ci est sans appel : Genk soutient ses supporters et dénonce un usage inutile et excessif de la force par la police.

Genk soutient ses supporters après le chaos de l'avant-match à Utrecht

"Le Racing Genk se réjouit de sa victoire à l’extérieur face au FC Utrecht, qui lui assure au minimum une qualification pour les barrages de l’UEFA Europa League. La semaine prochaine, une victoire contre Malmö pourrait même permettre au club d’intégrer le top 8. Le club regrette toutefois vivement que 1.200 fidèles supporters genkois n’aient pas pu assister à cette belle victoire européenne à l’extérieur et aient inutilement passé de longues heures bloqués dans les bus."

"Parallèlement, le club met tout en œuvre pour obtenir davantage de clarté sur les événements survenus en amont de la rencontre contre le FC Utrecht. Depuis lors, le Racing Genk reçoit des images et des témoignages faisant état d’un usage inutile et excessif de la force par la police."

Lire aussi… Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

"Le club condamne avec la plus grande fermeté cette intervention disproportionnée des autorités locales à l’encontre de supporters innocents du Racing Genk. Ces faits seront également pris en compte dans la poursuite de notre enquête et de notre évaluation. Le club portera en tout état de cause ce dossier auprès de la ville d’Utrecht", a conclu le communiqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Utrecht
KRC Genk

Plus de news

Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

23:49
🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

21:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Onyedika - Ferrari - Saglik

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Onyedika - Ferrari - Saglik

09:00
Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

09:00
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

07:40
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00
Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

06:30
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00
📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

23:08
Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

22:30
La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

21:40
Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

21:20
Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

21:00
Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

20:20
Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

20:40
2
Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

19:00
Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

20:20
Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

20:00
Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

19:30
Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

18:40
Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

18:20
La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant

18:00
Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui Analyse

Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui

17:20
De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

17:40
Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

17:00
"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise Interview

"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

16:00
Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

16:30
Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

15:41
1
"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

15:20
L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

15:00
Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

14:40
🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö Malmö 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahce Fenerbahce 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved