"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

C'est avec 50 minutes de retard et un parcage visiteur vidé qu'a débuté la rencontre entre Utrecht et le Racing Genk, remportée par les Limbourgeois ce jeudi soir. Dans la nuit, le club limbourgeois a publié un communiqué dans lequel il apporte son soutien à ses supporters.

C’est après le chaos qu’a débuté, avec 50 minutes de retard, la rencontre entre Utrecht et le Racing Genk, remportée par les Limbourgeois ce jeudi soir en Europa League. Les joueurs de Nicky Hayen n’ont pas pu compter sur le soutien de leurs supporters, pourtant présents sur place, durant la rencontre.

En effet, en marge de celle-ci, des supporters de Genk auraient franchi illégalement une barrière afin de rejoindre leur tribune. Craignant que des supporters sans ticket ne puissent accéder au stade sans contrôle, les forces de l’ordre sont alors intervenues pour procéder à des vérifications. Les supporters limbourgeois auraient ensuite lancé des gobelets en direction de la police, qui a alors évacué le parcage visiteur.

Après la rencontre, le club limbourgeois a publié un communiqué dans lequel il est revenu sur les événements survenus avant le coup d’envoi. Celui-ci est sans appel : Genk soutient ses supporters et dénonce un usage inutile et excessif de la force par la police.

Genk soutient ses supporters après le chaos de l'avant-match à Utrecht

"Le Racing Genk se réjouit de sa victoire à l’extérieur face au FC Utrecht, qui lui assure au minimum une qualification pour les barrages de l’UEFA Europa League. La semaine prochaine, une victoire contre Malmö pourrait même permettre au club d’intégrer le top 8. Le club regrette toutefois vivement que 1.200 fidèles supporters genkois n’aient pas pu assister à cette belle victoire européenne à l’extérieur et aient inutilement passé de longues heures bloqués dans les bus."

"Parallèlement, le club met tout en œuvre pour obtenir davantage de clarté sur les événements survenus en amont de la rencontre contre le FC Utrecht. Depuis lors, le Racing Genk reçoit des images et des témoignages faisant état d’un usage inutile et excessif de la force par la police."



Lire aussi… Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League›

"Le club condamne avec la plus grande fermeté cette intervention disproportionnée des autorités locales à l’encontre de supporters innocents du Racing Genk. Ces faits seront également pris en compte dans la poursuite de notre enquête et de notre évaluation. Le club portera en tout état de cause ce dossier auprès de la ville d’Utrecht", a conclu le communiqué.