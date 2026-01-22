🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

Genk débute en ce moment son match contre Utrecht. La rencontre a débuté avec 50 minutes de retard suite à des incidents dans la tribune des visiteurs.

L'avant-match entre le FC Utrecht et le Racing Genk a rapidement tourné au chaos. Certains supporters limbourgeois ont créé une certaine pagaille en franchissant une barrière qui leur était interdite pour rejoindre leur tribune.

Craignant que des supporters sans ticket ne puissent rentrer sans se faire contrôler, les forces de l'ordre sont intervenues pour procéder à des contrôles de ticket.

L'incertitude dans le stade

Tout s'est encore un peu plus tendu lorsque les Limbourgeois ont commencé à lancer des gobelets sur les policiers déployés ainsi que sur les supporters d'Utrecht. Tous le parcage visiteur a ainsi été vidé.

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

Une animation pas sans conséquence sur la tenue de la rencontre. Le match n'a pas commencé à l'heure prévue (21h), sans qu'aucune information ne circule. L'UEFA a finalement apporté un peu de clarté, précisant que la rencontre débuterait à 21h50, après un nouvel échauffement d'un quart d'heure pour les deux équipes.



Lire aussi… Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League ›

🇳🇱💥 Troubles at FC Utrecht tonight: a section of Genk fans reportedly weren’t searched properly on entry. Riot police moved into the away end and cleared the section, sparking clashes with angry away supporters. pic.twitter.com/ZN0jmRE0Hm — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 22, 2026

Les supporters de Genk ne sont pas revenus en tribune : la rencontre s'est disputée sans eux. Un triste épisode qui n'améliorera pas la réputation des supporters belges en déplacement après les multiples incidents de ces dernières saisons.