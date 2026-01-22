🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk
Genk débute en ce moment son match contre Utrecht. La rencontre a débuté avec 50 minutes de retard suite à des incidents dans la tribune des visiteurs.

L'avant-match entre le FC Utrecht et le Racing Genk a rapidement tourné au chaos. Certains supporters limbourgeois ont créé une certaine pagaille en franchissant une barrière qui leur était interdite pour rejoindre leur tribune.

Craignant que des supporters sans ticket ne puissent rentrer sans se faire contrôler, les forces de l'ordre sont intervenues pour procéder à des contrôles de ticket. 

L'incertitude dans le stade

Tout s'est encore un peu plus tendu lorsque les Limbourgeois ont commencé à lancer des gobelets sur les policiers déployés ainsi que sur les supporters d'Utrecht. Tous le parcage visiteur a ainsi été vidé.

Une animation pas sans conséquence sur la tenue de la rencontre. Le match n'a pas commencé à l'heure prévue (21h), sans qu'aucune information ne circule. L'UEFA a finalement apporté un peu de clarté, précisant que la rencontre débuterait à 21h50, après un nouvel échauffement d'un quart d'heure pour les deux équipes.

Les supporters de Genk ne sont pas revenus en tribune : la rencontre s'est disputée sans eux. Un triste épisode qui n'améliorera pas la réputation des supporters belges en déplacement après les multiples incidents de ces dernières saisons.

Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Utrecht
KRC Genk

Europa League

 Journée 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö Malmö 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahce Fenerbahce 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-0 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 1-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
