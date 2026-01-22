Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League
Photo: © photonews

Genk s'est imposé 0-2 au FC Utrecht. La première victoire de Nicky Hayen sur le banc du Racing tombe à pic.

50 minutes après tous les autres matchs de la soirée, Genk a pu débuter son match au FC Utrecht. Après que le coup d'envoi ait été postposé suite à l'évacuation des supporters limbourgeois par la police locale, le Racing a d'emblée mis la pression, avec une reprise dangereuse de Daan Heymans détournée de justesse par le gardien néerlandais.

Mais par la suite, il n'y a plus eu grand-chose à se mettre sous la dent dans la première demi-heure. Homme le plus dangereux de la première mi-temps, Heymans a encore alerté deux fois le portier adverse dans le troisième quart d'heure, sans succès. Tobias Lawal s'est alors mis au diapason, sortant deux arrêts coup sur coup sur deux magnifiques frappes de loin de Can Bozdogan.

Genk plus serein qu'en championnat

0-0 au repos, mais rapidement 0-1 à la reprise ! C'est à l'issue d'un corner que la décision est tombée. Le ballon est arrivé à Zakaria El Ouahdi, qui a fait mouche avec une certaine réussite, sa reprise déviée a fait pencher la balance pour les Limbourgeois.

La réaction d'Utrecht a été assez poussive : Genk n'a pas été poussé dans ses derniers retranchements ; Konstantinos Karetsas a même été forcer un penalty. Daan Heymans a profité de l'aubaine pour offrir aux siens une fin de match assez tranquille.

Lire aussi… 🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk
Genk s'impose donc 0-2, la première victoire pour Nicky Hayen. Déjà sous Thorsten Fink, le Racing pouvait compter sur ses bonnes performances en Europe pour oublier les tracas du championnat. Grâce à cette victoire sur la scène continentale, Genk est dixième au classement de l'Europa League. Le top 24 est mathématiquement assuré, le top 8 n'est qu'à un point avant la réception de Malmö.

Europa League
Utrecht
KRC Genk

Europa League

 Journée 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö Malmö 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahce Fenerbahce 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
