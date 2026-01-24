Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele
Photo: © photonews

Brandon Mechele est d'une stabilité exemplaire au Club de Bruges. Il s'épanouit également en dehors des terrains.

En retrouvant les Diables Rouges sous Rudi Garcia et en continuant à jouer un rôle prépondérant au Club de Bruges grâce à son expérience en défense et ses percées décidées dans la moitié de terrain adverse, Brandon Mechele a vécu une très belle année 2025. Il ne manquait plus que le titre de champion de Belgique.

2026 devrait également être inoubliable pour lui. En dehors des résultats sportifs, il s'apprête également à vivre de grands moments dans sa vie privée. Lui et sa femme Caroline attendent un heureux événement.

La famille Mechele va s'agrandir

Les deux tourtereaux vont devenir parents pour la première fois. Sur son compte Instagram, Caroline Goorden a partagé une photo de son ventre ne laissant plus de place au doute.

"Très reconnaissants et heureux que notre amour puisse prendre la forme d'un doux petit miracle", a-t-elle écrit. Les coéquipiers de Brandon Mechele n'ont pas tardé à réagir, Christos Tzolis , Hugo Vetlessen,  Kyriani Sabbe et Joaquin Seys ont notamment félicité les futurs parents en commentaires.

D'autres anciens Brugeois comme Casper Nielsen et Ruud Vormer y ont également été de leur petit mot de félicitations. Un heureux événement qui continuera sans doute à l'inciter à s'inscrire dans la durée en Venise du Nord, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027.

