Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Le Bayern Munich a concédé sa première défaite de la saison en championnat. L'équipe de Vincent Kompany n'a pas réussi, devant son public, à confirmer son excellent début d'année 2026.

Le champion d'Allemagne en titre s'est incliné à domicile contre Augsbourg en Bundesliga. Le Bayern menait en première période, mais a perdu pied en seconde période. En six minutes, les visiteurs ont renversé la situation.

Le Bayern n'avait plus perdu en championnat depuis le mois de mars 2025. Augsbourg, qui flirtait avec la zone de relégation avant cette journée, a réussi là où tous les autres avaient échoué.

Arthur Chaves a profité d'une erreur à la 75e minute pour égaliser sur corner. Quelques minutes plus tard, Augsbourg a de nouveau percé la défense adverse, et c'est Massengo qui a conclu l'action.

Première défaite en championnat

Le Bayern avait pris l'avantage sur corner grâce à Hiroki Ito. Luis Díaz avait failli doubler la mise peu après, mais le gardien d'Augsbourg a maintenu son équipe dans le match.



En fin de match, le Bayern a tenté d'arracher un point. Michael Olise a décoché une frappe enroulée vers la lucarne, mais le ballon a heurté le cadre. Vincent Kompany encaisse sa toute première défaite en championnat.