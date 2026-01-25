🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Eden Hazard a déclaré être certain que Kylian Mbappé remportera un jour le Ballon d'Or. Il en ferait même son favori dès cette année.

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, Eden Hazard s’est éloigné du monde du football. Toujours présent pour certaines rencontres de charité, il suit en revanche encore avec attention les performances de son club de cœur : le Real Madrid.

Invité sur Téléfoot, il a notamment volé au secours de Sébastien Pocognoli, plus que jamais sur la corde raide à Monaco. Sur le Rocher monégasque, il vient d’ailleurs de disputer un match amical aux côtés de plusieurs stars du sport mondial, dont le pilote de Formule 1 Charles Leclerc.

Eden Hazard voit Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or

L’ancien Diable Rouge s’est également exprimé sur les performances de Kylian Mbappé, qu’il voit un jour remporter le Ballon d’Or… pourquoi pas cette saison.

"Il a mis les standards très haut dès le début de la saison. Qu’il continue à prendre du plaisir et à marquer des buts, parce qu’on est tous fans du Real.

"Le Ballon d’Or, je pense qu’il le sera. Il va falloir qu’il gagne la Ligue des Champions et la Liga. C’est une année de Coupe du monde, il faudra qu’il aille loin. Mais je ne me fais aucun souci pour lui. Le Ballon d’Or, il l’aura", a assuré Eden Hazard.



