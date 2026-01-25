C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Lion Lauberbach ne devrait pas débuter ce dimanche face à Westerlo. L'attaquant allemand est plus que jamais sur le départ.

Plus tôt cette semaine, l'agent de Lion Lauberbach était très clair dans les colonnes du Nieuwsblad : son client souhaite partir, et le KV Malines a reçu une offre de la part de Venise, en Serie B. Une offre jugée "satisfaisante" par Sebastian Schulze, mais les Sang & Or freinaient encore des quatre fers.

Il faut dire que Lauberbach a inscrit 6 buts cette saison, 20 depuis son arrivée à Malines, et s'est imposé comme un élément crucial pour le Kavé qui espère bien disputer les Playoffs. Cependant, le club semble s'être résigné : selon le Nieuwsblad, un départ est désormais inévitable.

En effet, Lion Lauberbach ne devrait même pas être aligné ce dimanche contre le KVC Westerlo. Et Malines aurait d'ores et déjà trouvé son successeur : il devrait venir des Pays-Bas.

Bouke Boersma nouvel attaquant du KV Malines ?

Le Nieuwsblad affirme en effet que Bouke Boersma (20 ans) pourrait bien débarquer Derrière les Casernes. Boersma évolue à De Graafschap, en D2 néerlandaise, et y compte 12 buts en 21 matchs cette saison. Des prestations qui lui valent l'intérêt de Go Ahead Eagles, en Eredivisie : une offre d'1 million d'euros aurait été émise.


Malines resterait dans la course, mais devra donc mettre la main à la poche. Bruny Nsimba, l'attaquant du FCV Dender serait également dans le viseur du Kavé, mais Dender ne serait pas vendeur. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KV Malines - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 19:15.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
KV Malines
Lion Lauberbach

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Özcan - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Özcan - Lauberbach

10:00
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

07:30
L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

22:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

22:00
🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

23:00
Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

22:30
Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

22:00
Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

21:20
Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

21:00
Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable" Réaction

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

20:00
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

20:40
Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer" Réaction

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

19:20
À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

20:20
Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond Analyse

Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

18:40
Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

19:40
Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

17:59
Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

19:00
Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

18:30
"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

17:30
Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

17:00
Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

16:35
Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

16:00
Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

15:00
Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

15:30
Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

14:20
"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

14:00
1
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

14:40
OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

13:01
Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

13:30
"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved