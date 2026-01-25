C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

Lion Lauberbach ne devrait pas débuter ce dimanche face à Westerlo. L'attaquant allemand est plus que jamais sur le départ.

Plus tôt cette semaine, l'agent de Lion Lauberbach était très clair dans les colonnes du Nieuwsblad : son client souhaite partir, et le KV Malines a reçu une offre de la part de Venise, en Serie B. Une offre jugée "satisfaisante" par Sebastian Schulze, mais les Sang & Or freinaient encore des quatre fers.

Il faut dire que Lauberbach a inscrit 6 buts cette saison, 20 depuis son arrivée à Malines, et s'est imposé comme un élément crucial pour le Kavé qui espère bien disputer les Playoffs. Cependant, le club semble s'être résigné : selon le Nieuwsblad, un départ est désormais inévitable.

En effet, Lion Lauberbach ne devrait même pas être aligné ce dimanche contre le KVC Westerlo. Et Malines aurait d'ores et déjà trouvé son successeur : il devrait venir des Pays-Bas.

Bouke Boersma nouvel attaquant du KV Malines ?

Le Nieuwsblad affirme en effet que Bouke Boersma (20 ans) pourrait bien débarquer Derrière les Casernes. Boersma évolue à De Graafschap, en D2 néerlandaise, et y compte 12 buts en 21 matchs cette saison. Des prestations qui lui valent l'intérêt de Go Ahead Eagles, en Eredivisie : une offre d'1 million d'euros aurait été émise.



Malines resterait dans la course, mais devra donc mettre la main à la poche. Bruny Nsimba, l'attaquant du FCV Dender serait également dans le viseur du Kavé, mais Dender ne serait pas vendeur.