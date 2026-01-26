🎥 La superbe action de Diego Moreira qui fait le tour des réseaux sociaux

Diego Moreira s'est fait remarquer dimanche soir lors du match de Ligue 1 entre le LOSC et Strasbourg. En plus d'avoir délivré une passe décisive, le joueur belge a fait parler de lui pour une superbe action.

Strasbourg affrontait le LOSC dimanche soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Ce sont les Alsaciens qui ont remporté la bataille en infligeant une lourde défaite 1-4 aux Lillois.

Une magnifique action

Diego Moreira était titulaire et a réalisé une bonne prestation. Il a surtout impressionné les observateurs sur une action à la 65e minute de jeu, dans laquelle il a éliminé trois adversaires suite à un superbe mouvement. Un grand pont et une accélération qui a fait chavirer les supporters alsaciens.

😮‍💨 | Diego Moreira élimine trois adversaires grâce à une action exceptionnelle. 🤪💨 pic.twitter.com/Jny6mllxqV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 26, 2026

En étant passeur décisif sur le troisième but de son équipe, le Diable Rouge enchaîne en étant décisif à trois reprises sur les trois derniers matchs. Il avait déjà été buteur le week-end précédent contre Metz et avait également marqué plus tôt en semaine en Coupe de France.

Cette saison, il a déjà pris part à 27 matchs toutes compétitions confondues avec Strasbourg. Il a été décisif à neuf reprises : trois assists et six buts.



Strasbourg est actuellement 7e du championnat français. Les Alsaciens ne sont plus qu'à un point du top six, synonyme de place européenne.