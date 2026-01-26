Rasmussen ne devrait pas être le seul : deux départs envisagés à l'Union

Le mercato de l'Union Saint-Gilloise n'est pas encore terminé. Cela devrait surtout s'activer dans le sens des départs.

En ce mois de janvier, l'Union Saint-Gilloise a d'abord avancé dans ses transferts entrants en accueillant Besfort Zeneli, Massiré Sylla et Mateo Biondic. Il y a deux jours, les Saint-Gillois ont enregistré leur premier départ avec le transfert de Matias Rasmussen à Sankt Pauli.

Cela ne devrait pas être le seul. Deux joueurs en manque de temps de jeu pourraient quitter le groupe dans les jours à venir. L'Union devrait bientôt faire face à un calendrier moins chargé, moins propice à la tournante pour David Hubert.

Le noyau encore un peu plus dégraissé ?

Les deux noms cités par La Dernière Heure sont Marc Giger et Christian Makaté. Le premier cité a gagné en importance durant l'automne mais n'est pas parvenu à s'imposer comme titulaire. Il a d'ailleurs sauté de la liste européenne suite au retour de blessure de Mohamed Fuseini et n'est pas monté au jeu lors des deux derniers matchs de championnat.

La volonté de la direction serait de le prêter pour six mois, sans option d'achat. Mais il n'y a encore rien de fait, l'opération ne se réalisera que si une proposition intéressante arrive sur la table et que tout le monde s'y retrouve.



Christian Makaté pourrait donc lui aussi finir la saison ailleurs. Le Guinéen de 23 ans reste sur trois saisons de choix avec les espoirs (53 buts en 82 matchs avec les U23) mais a du mal à s'imposer en équipe première (seulement deux montées au jeu en début de saison).