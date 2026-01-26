Un ancien de l'Union reviendra en Belgique : "Si je pouvais y terminer ma carrière, la boucle serait bouclée"

Un ancien de l'Union reviendra en Belgique : "Si je pouvais y terminer ma carrière, la boucle serait bouclée"
Photo: © photonews

Alessio Castro-Montes joue enfin à Cologne, après plusieurs mois sur le banc. Mais il reste très attaché à ses anciens clubs.

Hier, Alessio Castro-Montes a eu le bonheur de débuter un deuxième match de Bundesliga de rang pour la première fois depuis son arrivée à Cologne. Arrivé de l'Union Saint-Gilloise l'été dernier, il n'avait été titularisé qu'à une seule reprise en première partie de saison.

Depuis, la machine est lancée. Après avoir délivré deux assists contre Heidenheim pour le match de reprise, il s'est également montré décisif contre Mayence : "L'Allemagne ne fait que me découvrir", sourit-il pour Het Nieuwsblad.

Impressionné par l'Union et Saint-Trond

L'ancien Unioniste continue à suivre de près le football belge. Il explique avoir par exemple suivi en direct presque tous les matchs de l'Union cette saison et n'a pas fait exception pour la rencontre au Bayern Munich, matée chez un ami à Saint-Trond.

Le Trudonnaire est également très impressionné par les performances du STVV : "Cela me rend extrêmement heureux", explique celui qui a lancé sa carrière professionnelle au Stayen et a récemment acheté une maison à quelques encablures du stade. Plusieurs amis et membres de sa famille sont également actifs dans le club d'une manière ou d'une autre.


De quoi envisager un jour un retour par la grande porte chez les Canaris ? " J'adorerais. Même si aujourd'hui, le plan est évidemment de s'imposer en Bundesliga. Mais si je pouvais terminer ma carrière à Saint-Trond, la boucle serait bouclée".

