🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

À peine arrivé à Getafe, Luis Vázquez s'est déjà montré décisif lors de son premier match. L'Argentin a marqué le premier but de la partie dans le partage de son équipe face à Girona (1-1).

Le buteur prêté par Anderlecht jusqu’en fin de saison était d’emblée titulaire ce lundi en Liga. Sur un centre à ras de sol de Juan Iglesias, il a parfaitement repris le ballon pour tromper Marc-André ter Stegen, qui disputait son premier match sous les couleurs de Girona. Il s’agit de son premier but depuis le 26 septembre dernier, où il avait marqué avec les Mauves contre OHL (1-1).

Grâce à la réalisation de Luis Vázquez à la 59e minute de jeu, Getafe était aux commandes de la rencontre. Vitor Reis a finalement égalisé pour Girona au bout du temps additionnel (90+5').

Luis Vázquez avait déjà été remplacé au moment de ce dernier but. À la 86e minute de jeu, il a cédé sa place au défenseur central Sebastián Boselli.

Axel Witsel absent du groupe

À noter que du côté de Girona, Axel Witsel n’était pas dans le groupe. C’est la troisième fois de suite qu’il est absent de l’effectif en Liga. Récemment touché au mollet, l’absence de ce lundi est probablement encore liée à cette blessure.





Le prochain match de Getafe aura lieu ce dimanche. Luis Vázquez et ses coéquipiers recevront le Celta Vigo. Du côté de Girona, les joueurs se déplaceront ce samedi sur la pelouse du Real Oviedo.