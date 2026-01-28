La Gantoise laisse partir libre un excédentaire à plus de 100 matchs en Pro League

Stefan Mitrovic va quitter la Planet Group Arena. Ecarté du noyau A et même pas repris lors du stage hivernal, le défenseur central serbe va rejoindre le Partizan Belgrade.

C'était clair depuis de longs mois : Stefan Mitrovic (35 ans) ne jouera plus pour La Gantoise. La saison passée déjà, le Serbe avait fini par perdre sa place dans le groupe et cette saison, il n'a pas encore disputé une seule minute de jeu.

Après Ivan Leko, Rik De Mil non plus ne comptait pas sur Mitrovic, qui n'a même pas participé au stage hivernal des Buffalos. S'il était encore sous contrat jusqu'en juin prochain, le Serbe va finalement partir dès cet hiver.

Stefan Mitrovic va signer au Partizan Belgrade

Selon le Nieuwsblad, un accord aurait été trouvé avec le joueur qui sera libéré à 6 mois de la fin de son contrat. Stefan Mitrovic pourra donc s'engager librement où il le souhaite, et un accord aurait été trouvé avec le Partizan Belgrade.

C'est un retour au pays pour le natif de Belgrade qui avait cependant été formé à... l'Etoile Rouge, mais n'en avait jamais porté le maillot en équipe A.



La Gantoise a laissé partir Mitrovic pour services rendus : l'international serbe (36 caps) a disputé 162 matchs pour les Buffalos depuis son arrivée en 2016.