La Gantoise laisse partir libre un excédentaire à plus de 100 matchs en Pro League

La Gantoise laisse partir libre un excédentaire à plus de 100 matchs en Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Stefan Mitrovic va quitter la Planet Group Arena. Ecarté du noyau A et même pas repris lors du stage hivernal, le défenseur central serbe va rejoindre le Partizan Belgrade.

C'était clair depuis de longs mois : Stefan Mitrovic (35 ans) ne jouera plus pour La Gantoise. La saison passée déjà, le Serbe avait fini par perdre sa place dans le groupe et cette saison, il n'a pas encore disputé une seule minute de jeu.

Après Ivan Leko, Rik De Mil non plus ne comptait pas sur Mitrovic, qui n'a même pas participé au stage hivernal des Buffalos. S'il était encore sous contrat jusqu'en juin prochain, le Serbe va finalement partir dès cet hiver.

Stefan Mitrovic va signer au Partizan Belgrade

Selon le Nieuwsblad, un accord aurait été trouvé avec le joueur qui sera libéré à 6 mois de la fin de son contrat. Stefan Mitrovic pourra donc s'engager librement où il le souhaite, et un accord aurait été trouvé avec le Partizan Belgrade.

C'est un retour au pays pour le natif de Belgrade qui avait cependant été formé à... l'Etoile Rouge, mais n'en avait jamais porté le maillot en équipe A. 


La Gantoise a laissé partir Mitrovic pour services rendus : l'international serbe (36 caps) a disputé 162 matchs pour les Buffalos depuis son arrivée en 2016.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Super Liga
Super Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Partizan Belgrade
Stefan Mitrovic

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: Moussa Fall - Mitrovic - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: Moussa Fall - Mitrovic - Pupe

09:30
🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

10:00
Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

09:30
La RAAL pourrait-elle perdre l'un de ses atouts offensifs plus tôt que prévu ?

La RAAL pourrait-elle perdre l'un de ses atouts offensifs plus tôt que prévu ?

09:00
Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique

Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique

08:00
Un ancien capitaine de Pro League va faire son retour en D1A

Un ancien capitaine de Pro League va faire son retour en D1A

07:40
"Je vais tout donner pour le club" : Kays Ruiz s'est confié à notre micro après ses débuts avec le RFC Liège Réaction

"Je vais tout donner pour le club" : Kays Ruiz s'est confié à notre micro après ses débuts avec le RFC Liège

06:20
Marc Wilmots avait fait son choix : une ancienne cible du Standard s'est engagée en Ligue 1

Marc Wilmots avait fait son choix : une ancienne cible du Standard s'est engagée en Ligue 1

07:00
🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

07:20
Trois matchs seulement... mais un choix assumé : voici pourquoi Hasi voulait ce défenseur

Trois matchs seulement... mais un choix assumé : voici pourquoi Hasi voulait ce défenseur

06:40
Les mots de Gaëtan Englebert après la victoire du RFC Liège : "Ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur" Réaction

Les mots de Gaëtan Englebert après la victoire du RFC Liège : "Ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur"

23:55
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

23:00
"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison Interview

"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

23:20
Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

23:00
Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM et Seraing avancent, l'Olympic Charleroi recule

Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM et Seraing avancent, l'Olympic Charleroi recule

22:30
Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

21:51
Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

22:00
Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

21:43
1
La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

21:00
"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

21:20
Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

20:30
Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

20:01
Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

19:30
La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

19:00
Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

18:30
5
L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

18:00
Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

17:00
1
Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

17:30
La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

16:30
Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
1
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved