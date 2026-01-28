Marc Wilmots avait fait son choix : une ancienne cible du Standard s'est engagée en Ligue 1

Arthur Masuaku s'en va à Lens jusqu'à la fin de la saison. Marc Wilmots a préféré miser un un jeune profil au poste de défenseur gauche.

Arthur Masuaku a longtemps été annoncé du côté du Standard de Liège. Son profil plaisait pour renforcer le flanc gauche de la défense. Le joueur était ouvert à un prêt de six mois. Mais le dossier a pris une autre direction.

À 32 ans, le Congolais manquait de temps de jeu en Angleterre. Peu utilisé en Premier League, il cherchait un nouveau point de chute. C’est la Ligue 1 qui l'accueillera. Le RC Lens l'a recruté en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Il arrive pour combler le vide laissé par Deiver Machado. Masuaku devra vite s'adapter pour aider les Sang et Or. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d'euros par Transfermarkt.

Wilmots avait changé d'avis

Marc Wilmots avait revu ses priorités. Le club voulait un profil plus jeune et prêt à s'inscrire dans la durée. Le choix s'est porté sur une autre option. Le Standard ne pouvait pas se permettre de recruter deux joueurs en même temps.



Les Rouches avaient bouclé l'arrivée de Gustav Mortensen. Le Danois est arrivé de Lyngby avec un statut de titulaire. Deux chemins différents pour le même poste.