Trois matchs seulement... mais un choix assumé : voici pourquoi Hasi voulait ce défenseur

Anderlecht fonce sur Moussa Diarra pour renforcer sa défense. Le Malien de 25 ans arrive d'Alavés. Il vient pour bousculer la hierarchie.

Le pied gauche de Moussa Diarra va faire la différence. Anderlecht a souvent aligné des défenseurs droitiers dans l'axe. Le club cherche maintenant plus d'équilibre à la relance. Même si Diarra n'a joué que trois matchs cette saison, il serait en pleine forme. Pour un défenseur, le rythme est moins important que pour un attaquant.

Hasi doute de Lucas Hey, mais manquait d’alternatives

Besnik Hasi, comme la direction, a quelques doutes concernant Lucas Hey. Le défenseur danois est solide de la tête et fiable défensivement, mais selon le coach, il apporte trop peu avec le ballon. Cela ne convient pas au style de jeu que veut imposer le coach.

Diarra, lui, combine puissance physique et calme dans la relance. Il est aussi fort dans les duels aériens, tout en étant à l'aise balle au pied. Un profil qui correspond mieux aux attentes de Hasi.

Replacer Marco Kana à son meilleur poste

Faute de défenseur gaucher, Marco Kana joue à gauche dans l'axe, car il est ambidextre. Pourtant, il est plus à l'aise à droite, où il dispose de plus de liberté dans les duels et dans la construction du jeu.

Avec Diarra, Anderlecht pourrait résoudre ce problème. Il pourrait jouer central gauche, mettre Hey sous pression et permettre à Kana de retrouver son poste préféré. L'arrivée du Malien apporterait non seulement plus de concurrence, mais aussi plus d'équilibre dans la défense.