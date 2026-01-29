Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs
Photo: © photonews
La question des supporters visiteurs reste un sujet brûlant en Jupiler Pro League. Suite aux plaintes de différents groupes de supporters, Westerlo va augmenter la capacité de son parcage en y supprimant les sièges.

Depuis le début de la saison, de nombreuses marques de mécontentement ont été affichées par les supporters de plusieurs clubs de Jupiler Pro League concernant l’accueil réservé aux supporters visiteurs et le nombre de places qui leur sont attribuées.

Le parcage de La Louvière a notamment déjà fait l’objet de plusieurs boycotts, au même titre que celui de Westerlo. Plus tôt cette saison, les supporters d’Anderlecht et de Genk ont refusé de faire le déplacement au Kuipje en raison du trop petit nombre de places réservées aux supporters visiteurs.

Westerlo va modifier sa tribune réservée aux visiteurs

Une réduction du nombre de places disponibles en Campine faisait suite aux rénovations de l’été dernier. Anderlecht et Genk ne s’étaient vu proposer que 489 billets pour le déplacement à Westerlo et faisaient également face à de nouvelles restrictions concernant le nombre de bus autorisés.

Selon Het Laatste Nieuws, le club de Westerlo aurait compris son erreur et aurait décidé de réaliser de nouveaux aménagements dans son stade afin de revoir à la hausse la capacité de la tribune visiteurs.


En effet, tous les sièges du parcage seront transformés en places debout. La tribune visiteurs de Westerlo pourra alors accueillir 720 personnes, contre 489 aujourd’hui.

Westerlo

