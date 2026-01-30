La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

Muzamel Rahmat
Commentaire
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite de Marseille au Jan Breydel a des conséquences. Roberto De Zerbi aurait présenté sa démission.

Marseille a vu des étoiles à Bruges, surtout avant la mi-temps. Le Club a joué avec cran et intensité, les visiteurs n'ont pas réussi à entrer dans le match. Simon Mignolet était impérial dans les cages.

La tempête arrive

Les critiques pleuvent sur Roberto De Zerbi. On lui reproche la fragilité de son milieu de terrain et le manque d'automatismes. Les changements incessants de onze de départ cette saison ont brisé la stabilité de l'équipe.

Une démission déposée sur le bureau

Après le match, De Zerbi a pris la responsabilité de la défaite. S'il a parlé de remise en question, en coulisses, la défaite aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Selon Foot Mercato, il aurait présenté sa démission à la direction.

Le coach italien n'a pas fait le voyage à Paris pour préparer le match de championnat contre le Paris FC. Le conseil d'administration réfléchit à la suite.

Lire aussi… Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges
Ce changement d'entraîneur pourrait redistribuer les cartes pour Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge avait disparu des radars ces dernières semaines suite aux critiques de De Zerbi.

