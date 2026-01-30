Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Malgré de nombreuses rumeurs, le Club de Bruges n'a pour l'instant recruté que Félix Lemaréchal. Les Blauw en Zwart veulent acheter un ailier de plus.

Le système d'Ivan Leko repose sur la profondeur et la vitesse sur les ailes, mais c'est là que le Club de Bruges manque de solutions. Avec les blessures et le manque de joueurs capables de faire la différence en un contre un, le Club a besoin d'un attaquant supplémentaire.

La piste menant à Andreas Schjelderup s'est refroidie en raison des exigences financières et de la concurrence. Le Club se tourne vers le Portugal, un marché que les Blauw en Zwart connaissent bien.

Chris Grombahi dans le viseur

Selon le journal portugais Record, Bruges s'intéresse à Chris Grombahi. Cet ailier de 17 ans, qui joue au Sporting CP, est considéré comme un grand espoir. Il a fait une apparition avec l'équipe première. Bruges envisagerait un prêt avec option d'achat, une formule fidèle à sa stratégie.

Anticiper le départ de Jesse Bisiwu

Le Club de Bruges se renseigne au cas où Jesse Bisiwu partirait. Le jeune talent est suivi par plusieurs grands clubs européens et le Club veut garder des solutions sur les ailes.



Bruges a besoin de sang frais en attaque pour rester compétitif sur tous les fronts. La Venise du Nord ne peut jouer que le championnat et la Ligue des champions à présent.