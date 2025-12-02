Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

Jan Vertonghen va provisoirement intégrer la fédération. Il va y suivre un stage de trois mois dans le cadre du Master de l'UEFA pour les anciens joueurs internationaux.

Jan Vertonghen a des fourmis dans les jambes depuis qu'il a raccroché les crampons en fin de saison dernière. Pas question de remonter sur le terrain ou de devenir entraîneur, mais sterke Jan a plein de projets en tête. Outre le temps qu'il consacre à sa fondation, il compte rester actif dans le milieu du football.

Il est ainsi un élève assidu d'une formation de l'UEFA qui met l'accent sur le management, la politique sportive et la gouvernance dans le milieu du ballon rond. À cette occasion, il va effectuer un stage de trois mois au sein de la fédération belge de football.

Un partenariat win-win

"Ce programme de l'UEFA est une opportunité unique d'enrichir mon expérience et d'élargir mes horizons au-delà du terrain. Je tiens à remercier la Fédération Royale Belge de Football, et Vincent Mannaert en particulier, pour cette opportunité de participer et d'apprendre dans le cadre de la nouvelle politique sportive", explique l'ancien Diable Rouge.

Notre directeur technique fédéral partage son enthousiasme : "Nous sommes ravis d'accueillir Jan au sein de la fédération. Sa grande expérience au plus haut niveau est un atout indéniable. Ce stage s'inscrit parfaitement dans notre vision 'Le football d'abord', qui consiste à investir dans le partage des connaissances et la formation des futurs leaders sportifs. Je suis convaincu que Jan apprendra énormément et apportera une contribution précieuse à nos activités".

Jan Vertonghen jouera donc les stagiaires pour parfaire ses connaissances et son savoir-faire. Après tout son apport sur le terrain, il semble en avoir encore sous le coude pour faire progresser le football belge, dans un autre rôle que la plupart de ses illustres coéquipiers de la génération dorée.