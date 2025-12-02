Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2612

Jan Vertonghen va provisoirement intégrer la fédération. Il va y suivre un stage de trois mois dans le cadre du Master de l'UEFA pour les anciens joueurs internationaux.

Jan Vertonghen a des fourmis dans les jambes depuis qu'il a raccroché les crampons en fin de saison dernière. Pas question de remonter sur le terrain ou de devenir entraîneur, mais sterke Jan a plein de projets en tête. Outre le temps qu'il consacre à sa fondation, il compte rester actif dans le milieu du football.

Il est ainsi un élève assidu d'une formation de l'UEFA qui met l'accent sur le management, la politique sportive et la gouvernance dans le milieu du ballon rond. À cette occasion, il va effectuer un stage de trois mois au sein de la fédération belge de football.

Un partenariat win-win

"Ce programme de l'UEFA est une opportunité unique d'enrichir mon expérience et d'élargir mes horizons au-delà du terrain. Je tiens à remercier la Fédération Royale Belge de Football, et Vincent Mannaert en particulier, pour cette opportunité de participer et d'apprendre dans le cadre de la nouvelle politique sportive", explique l'ancien Diable Rouge.

Notre directeur technique fédéral partage son enthousiasme : "Nous sommes ravis d'accueillir Jan au sein de la fédération. Sa grande expérience au plus haut niveau est un atout indéniable. Ce stage s'inscrit parfaitement dans notre vision 'Le football d'abord', qui consiste à investir dans le partage des connaissances et la formation des futurs leaders sportifs. Je suis convaincu que Jan apprendra énormément et apportera une contribution précieuse à nos activités".

Jan Vertonghen jouera donc les stagiaires pour parfaire ses connaissances et son savoir-faire. Après tout son apport sur le terrain, il semble en avoir encore sous le coude pour faire progresser le football belge, dans un autre rôle que la plupart de ses illustres coéquipiers de la génération dorée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

18:20
David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

18:00
"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

17:30
"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

17:00
250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

16:30
Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

15:30
"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

15:00
Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

14:30
🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

14:00
L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

13:30
Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

13:00
Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

12:40
"Si on gagne tous les matchs 1-0 jusqu'au bout, ça me va" : l'Anderlecht de René Weiler est de retour

"Si on gagne tous les matchs 1-0 jusqu'au bout, ça me va" : l'Anderlecht de René Weiler est de retour

12:00
1
La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

12:20
À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

11:40
1
Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

11:20
Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

11:00
Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

10:20
3
Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

10:40
2
Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

10:00
Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

09:30
2
Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

06:30
Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

22:00
Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

09:00
6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

08:30
🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

08:00
La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

07:40
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

07:00
6
Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

07:20
Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

23:00
3
Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

22:30
Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

21:40
1
Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

21:20
À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

21:00
2
"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

20:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved