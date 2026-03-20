Les Mauves espèrent plusieurs millions : un remplaçant d'Anderlecht toujours aussi courtisé

En manque de temps de jeu au Sporting d'Anderlecht, Mario Stroeykens reste surveillé par plusieurs clubs européens, qui pourraient passer à l'action cet été. Pour ce faire, il faudra néanmoins probablement que le club bruxellois baisse légèrement le prix demandé.

Malgré sa prolongation de contrat l'été dernier, Mario Stroeykens n'est plus un titulaire à Anderlecht. Le médian offensif n'a commencé que quatre matchs de championnat depuis le début de la saison et compte moins de 25 % de temps de jeu en Pro League.

Dans son nouveau contrat se trouve une clause de départ fixée à 12 millions d'euros. Le club bruxellois devra cependant se contenter de moins s'il souhaite se séparer d'un joueur désormais cantonné à un rôle de "super-sub", qui n'est plus évalué qu'à six millions d'euros selon le site de référence Transfermarkt.

Un montant qui le rend bien plus attractif pour les clubs étrangers à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel. Si l'intérêt n'était pas débordant l'année dernière, cela devrait être un peu plus le cas cet été pour l'ancien international espoirs belge de 21 ans, devenu international congolais chez les A.

Pour Mario Stroeykens, cela sent bel et bien le départ cet été

Comme depuis plusieurs mois, l'Olympique de Marseille suit en tout cas encore sa situation de près, puisqu'il a été identifié comme une cible de choix par le responsable sportif Mehdi Benatia. Cependant, la concurrence est rude pour les Phocéens, puisque l'AC Milan et Porto sont aussi très attentifs à sa situation, malgré un temps de jeu limité.



Alors que le mercato estival approche à grands pas, un transfert semble de plus en plus réaliste pour Mario Stroeykens, désormais lié à Anderlecht jusqu'en juin 2028. Il suffirait qu'Anderlecht baisse légèrement le prix demandé pour que l'affaire puisse se conclure rapidement.