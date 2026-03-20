Opéré de la hanche, Promise David sera-t-il de retour avant la fin de la saison ? "Je me sens comme Deadpool"

Si sa saison est probablement terminée, Promise David reste positif. L'attaquant de l'Union se compare au super-héros de Marvel, Deadpool, et fait le point sur sa situation à l'aube des Champions Play-Offs qu'il ne disputera (quasiment) pas.

Malgré une importante blessure à la hanche, Promise David reste positif et combatif. L'attaquant de 24 ans, qui manquera probablement les Champions Play-Offs et la Coupe du monde à domicile, se compare à un super-héros.

"Je me sens comme Deadpool. Oui, le personnage de Marvel. Son super-pouvoir, c'est de guérir extrêmement vite. Si on lui coupe une jambe, elle repousse en quelques minutes. Et mon processus de guérison est aussi très rapide, c'est pour ça", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à nos confrères de Het Nieuwsblad.

Auteur de quinze buts et trois passes décisives cette saison, l'avant-centre de l'Union Saint-Gilloise prend néanmoins sa convalescence au sérieux. "On ne me force à rien, parce que sur le long terme, ça n'en vaudrait pas la peine. J'ai commencé la rééducation lundi dernier et j'en suis ravi. Je suis très heureux de pouvoir refaire du sport", a confié celui qui n'a plus joué en match officiel depuis fin février.

Promise David est-il Deadpool, ou bien un "type normal" ?

David a donc retrouvé le sourire, après des journées plus compliquées suite à son accident. "Quand j'ai mal atterri, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans l'ambulance, mais à un moment donné, les larmes se sont taries. La vie n'est pas finie, ni ma carrière. Ce n'est qu'un petit accroc."

Dans son entretien, le Canadien a également réagi aux commentaires stipulant que l'Union ne pourrait que perdre le titre sans lui. "Je trouve que cette remarque est stupide. C'est un manque de respect, en plus. Surtout que nous avons encore d'excellents attaquants qui ont des qualités différentes des miennes", a-t-il rétorqué.





"Quant à moi, je passerai une nouvelle IRM dans environ trois semaines et j'y verrai déjà beaucoup plus clair. Soit je suis Deadpool et je serai de retour bientôt, soit je suis un type normal et ça prendra plus de temps", s'amusait-il. "Et un transfert en été ? Pour moi, c'est toujours d'actualité. Mais je ne vais pas trop m'en faire pour l'instant, ça ne m'inquiète pas", a-t-il conclu.