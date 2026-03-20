Plus de club belge en Europe : le point sur le coefficient UEFA, avec une bonne nouvelle confirmée

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Photo: © photonews

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La Belgique ne compte plus aucun représentant sur la scène européenne. Malgré les échecs d'Anderlecht et de Charleroi, la campagne peut tout de même être considérée comme réussie pour notre pays, qui dépassera assurément les Pays-Bas pendant l'été.

Après l'élimination du Racing Genk, battu sèchement sur la pelouse de Fribourg en 1/8es de finale retour de l'Europa League, il n'y a plus aucun club belge engagé sur la scène européenne cette saison.

Un coup dur, qui marque la fin d'une campagne qui n'aura toutefois pas été sans points positifs. Genk, le Club de Bruges et l'Union ont réalisé des parcours honorables, à l'inverse du Sporting d'Anderlecht et de Charleroi, qui ont sérieusement entaché le coefficient de la Belgique.

D'autant que, pendant ce temps, les concurrents continuent de mettre la pression. L'AZ Alkmaar s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League, tandis que le Portugal continue de creuser l'écart, avec trois clubs qualifiés en quarts de finale d'une Coupe d'Europe et 1.900 nouveaux points acquis cette semaine.

La Belgique dépassera bien les Pays-Bas en été

Il est donc sûr et certain que le Portugal prendra la sixième place du coefficient UEFA. Les Portugais sont encore loin de la France et du top 5, mais commencent à doucement s'en rapprocher. Ensuite, un trou important se crée avant de retrouver les Pays-Bas et la Belgique, qui terminera la saison à la 8e place.

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Cependant, nos clubs sont parvenus à réaliser une chose importante cette saison : puisqu'elle ne perdra que 6.600 points en été, la Belgique passera devant les Pays-Bas, qui en perdront 19.200 ! Notre championnat occupera donc la septième place la saison prochaine, avec un retard certain sur le Portugal mais avec une avance assez conséquente sur nos voisins néerlandais.

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