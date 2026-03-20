Un parcours à la Brian Riemer ? Voici le nouveau coach du Cercle de Bruges

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Le Cercle de Bruges s'est séparé d'Onur Cinel après la 29e journée de championnat. C'est un Danois qui le remplace.

Arrivé à la tête du Cercle de Bruges l'été dernier, Onur Cinel n'a pas survécu à la défaite des Groen & Zwart à la maison face à la RAAL. Un résultat qui laissait le Cercle dans une position très compliquée avant la dernière journée de championnat : sauf miracle, ce sera les Playdowns pour le deuxième club de la Venise du Nord.

On connaît désormais le remplaçant de Cinel, qui va donc devoir sauver le Cercle de Bruges via ces barrages pour le maintien en D1A. Il s'agit d'un Danois de 49 ans : Lars Friis. La saison passée, il était encore l'entraîneur du Sparta Prague, qu'il a notamment dirigé en Champions League.

Adjoint à Brentford, comme Riemer 

Lars Friis a un parcours qui peut faire penser à un autre coach danois passé par la Belgique : Brian Riemer. Comme ce dernier, il a en effet été l'adjoint de Thomas Frank à Brentford et a donc cotoyé Riemer, qui est arrivé dans le staff de Frank par la suite alors que Friis était devenu coach de l'équipe B des Bees.

Par la suite, le nouveau coach du Cercle a dirigé plusieurs clubs au Danemark : Aarhus, Viborg et Aalborg, avant de partir pour la Tchéquie où il sera adjoint puis entraîneur principal du Sparta. Là-bas, il a connu le succès, avec deux titres de champion de République Tchèque. 


"Lars est un coach ambitieux et moderne qui apportera une énergie fraîche, de l’intensité et de la personnalité à l’équipe. Ses principes de jeu et son ADN correspondent parfaitement à l’identité du Cercle, et nous sommes convaincus qu’il nous aidera à réaliser nos objectifs à court et à long terme", lit-on sur le site officiel du Cercle. 

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