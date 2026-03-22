"Pas assez mis en avant" : l'Union Saint-Gilloise sous-estimée malgré sa saison ?

Muzamel Rahmat
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"Pas assez mis en avant" : l'Union Saint-Gilloise sous-estimée malgré sa saison ?
Photo: © photonews

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Grâce à un point lors de la dernière journée, l'Union SG garde la tête de la Pro League. Mais attention au Club de Bruges qui est derrière.

L'Union Saint-Gilloise a réalisé une très bonne saison en Europe. Pourtant, Rob Schoofs espère que le meilleur reste à venir pour son équipe. "Remporter au moins un trophée, et si possible deux", a-t-il déclaré d'emblée au journal Het Belang van Limburg.

Pour lui, la saison se déroule de manière incroyable. Les Bruxellois occupent la première place presque tout au long de la saison et ont décroché un billet pour la finale de la Coupe contre Anderlecht.

"Quand on regarde tout dans son ensemble, on est en train de vivre une saison incroyable. Je trouve que ça n'est pas assez mis en avant", explique Schoofs.

Un budget plus important pour Bruges

Il n'hésite pas à faire la comparaison avec leur premier poursuivant : "Le Club de Bruges a fait un parcours fantastique en Europe, avec un budget plus élevé et un effectif plus large que le nôtre, mais malgré ça, on les devance depuis le début de la saison."


Schoofs considère le STVV comme un candidat au titre. "Ils sont en haut du classement depuis le début et montrent chaque semaine la qualité de leur jeu", conclut-il.

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