"La première fois qu'être bon vous envoie sur le banc" : l'explication lunaire de Roberto Martinez au Portugal

Comme Rudi Garcia, Roberto Martinez a dévoilé sa première liste de l'année au Portugal. Un dernier rassemblement avant la sélection pour le Mondial qui laisse perplexe au pays.

La liste de l'ancien sélectionneur des Diables comprend quelques absents de taille : Cristiano Ronaldo et Ruben Dias sont blessés. Leurs forfaits pour les deux matchs amicaux face au Mexique et aux Etats-Unis étaient attendus. Mais d'autres absences font parler.

Comme lorsqu'il s'exprimait à Tubize, il est parfois moins intéressant d'écouter les justifications de Martinez que les réactions qu'elles suscitent. En décrivant Martinez comme un homme d'explications qui semblent tout droit sorties d'un manuel de diplomatie, A Bola, l'un des principaux quotidiens portugais, donnait le ton à ses lecteurs.

Roberto Martinez toujours aussi langue de bois

La "décision technique basée sur des informations cliniques", avancée par Martinez pour expliquer l'absence de Bernardo Silva ? "Manchester City a donné les ordres et la Fédération portugaise a obéi", traduit A Bola. Joao Palhinha ? Aucune explication. Pas plus pour Raphael Guerreiro, qui paye en fait son forfait 'déguisé' en Ligue des Nations.

Mais c'est l'absence de Paulinho et sa justification qui ont véritablement fait parler. L'attaquant évolue au Mexique mais réalise une saison de rêve : 22 buts en 32 matchs avec Toluca. En l'absence de Ronaldo, il était fortement pressenti pour revenir en sélection, Martinez avait d'ailleurs avancé son nom au moment d'évoquer les joueurs frappant à la porte.







"L'explication de Martínez relève de la gymnastique mentale, digne d'une médaille d'or olympique", écrit A Bola. "Paulinho est un joueur de grande classe, tout le monde connaît ses qualités, qui font penser à celle de Ronaldo et Gonçalo Ramos. Il n'a donc...pas besoin d'être sélectionné pour les montrer".

Les médias portugais sont dubitatifs : "C'est la première fois qu'être bon et régulier est un passeport direct… pour le banc de touche. Nous n'irons donc à la Coupe du Monde qu'avec deux attaquants. Si l'un d'eux attrape un rhume, on priera Fatima".

Roberto Martinez n'est pourtant pas fermé à la nouveauté. Il a ainsi appelé Mateus Fernandes , Samu Costa et Tomás Araújo pour la première fois. Mais cela ne prend pas : "Les paris d'un entraîneur qui veut montrer qu'il est attentif, mais qui sait pertinemment qu'ils ne seront pas de la partie pour la Coupe du monde", conclut A Bola. Ambiance ambiance.