Un remplaçant à plusieurs millions d'euros ciblé : le Club de Bruges anticipe le départ de Joel Ordonez

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Un remplaçant à plusieurs millions d'euros ciblé : le Club de Bruges anticipe le départ de Joel Ordonez
Photo: © photonews

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Le Club de Bruges se prépare à un mercato sous haute tension, avec Joel Ordonez, très convoité, au centre de toutes les attentions.

Il y a de fortes chances que le Club de Bruges se sépare de Joel Ordonez cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2029 et estimé à 33 millions d'euros, son départ devrait rapporter une très belle somme aux Blauw en Zwart.

Selon Rangers Review, Bruges a une idée pour remplacer l'Équatorien de 21 ans, et le Club est prêt à mettre le prix. La direction souhaiterait recruter Emmanuel Fernandez, qui évolue aux Rangers FC.

Tout comme Ordonez, il est lié à son club jusqu'en 2029. Sa valeur marchande est estimée à 9 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Un transfert coûteux

Cela signifie qu'il coûtera bien plus que ce montant si le Club de Bruges veut le recruter. D'autant plus que plusieurs clubs sont intéressés par le défenseur de 24 ans.


Des équipes anglaises et allemandes suivraient le joueur de près et pourraient passer à l'action pour le recruter cet été.

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