"Il doit être moins foufou dans son jeu" : le message clair de Rudi Garcia à l'un de ses Diables

Hier soir, Rudi Garcia était de passage sur le plateau de Ligue 1 + pour évoquer son aventure en Belgique. Il faut dire que plusieurs Diables brillent chez nos voisins.

En plus de Nathan Ngoy, Thomas Meunier et Lucas Stassin, Rudi Garcia aurait également voulu sélectionner Diego Moreira. Le piston de Strasbourg était de la partie en septembre et en novembre, mais il est actuellement blessé aux adducteurs.

Garcia le tient en haute estime : "C’est sa polyvalence qui m’intéresse. Il peut jouer sur le côté gauche en tant que latéral s’il continue à progresser sur ses implications défensives. C’est un talent incroyable, qui aurait pu jouer pour le Portugal mais qui a choisi la Belgique".

Un équilibre à trouver

Du haut de ses 21 ans, le Liégeois présente toutefois assez logiquement quelques axes de progression : "C’est un joueur de talent qui doit acquérir de la maturité et être moins foufou dans son jeu, même si c’est la jeunesse", explique Garcia.

Moreira n'est pas le seul joueur de Strasbourg suivi par notre sélectionneur. Mike Penders a beau ne pas encore avoir été appelé chez les Diables, il progresse à pas de géant. Garcia lui prédit un grand avenir...dès la saison prochaine.



"C’est un gardien avec beaucoup de talent et qui pourrait bien jouer comme titulaire à Chelsea la saison prochaine", avance-t-il. Les Blues avaient dépensé 20 millions d'euros...après le tout premier match de Penders en D1A.