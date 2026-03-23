Jan Vertonghen avec les Diables aux États-Unis ? Sa décision est prise

Jan Vertonghen effectue un stage au sein de la fédération belge depuis près de trois mois. Mais il n'accompagnera pas les Diables sur le sol américain.

En 2013, la génération dorée n'avait pas encore disputé le moindre grand tournoi lorsqu'elle s'est envolée pour un match de préparation sur le sol américain. Les Diables y avaient gagné 2-4 contre les États-Unis grâce des buts de Kévin Mirallas, Christian Benteke (auteur d'un doublé) et Marouane Fellaini.

Jan Vertonghen avait été titularisé comme arrière gauche par Marc Wilmots. 13 ans plus tard, Sterke Jan était susceptible de refaire le voyage avec les Diables actuels dans une autre fonction.

Depuis près de trois mois, il est en effet en stage au sein de la fédération et suit Vincent Mannaert dans tous ses déplacements. "Il peut accompagner la sélection à la Coupe du Monde s'il le souhaite mais uniquement s'il a un rôle spécifique. Et s'il est disponible, car sa fondation lui prend beaucoup de temps", avait précisé Mannaert.

Pas de voyage au Pays de l'Oncle Sam pour clôturer le stage

Entre-temps, il y avait donc ce premier déplacement de l'autre côté de l'Atlantique. Rudi Garcia se montrait lui aussi ouvert à l'idée de voir Jan Vertonghen dans la délégation.



Mais le recordman de sélection ne sera finalement pas du voyage. La Dernière Heure annonce que malgré les liens encore fort présents avec une bonne partie du noyau, Jan Vertonghen restera en Belgique. Son stage se terminera ensuite début avril.