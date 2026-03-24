"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

Nathan Ngoy ne regrette pas son choix de rejoindre Lille. Devenu Diable Rouge depuis son transfert, le défenseur s'apprête à s'envoler vers les États-Unis pour deux matchs amicaux.

Nathan Ngoy a changé d'air l'été dernier en quittant le Standard de Liège pour Lille. Un choix important dans sa carrière, mais qui s'est révélé payant. Le jeune défenseur a franchi un cap en France et s'est fait une place avec les Diables Rouges.

Rudi Garcia l'a de nouveau repris pour le rassemblement de fin mars. Au programme : deux matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique, disputés sur le sol américain, dans le cadre de la préparation du Mondial.

À Liège, Ngoy était souvent freiné par les blessures. Aujourd'hui, il enchaîne et profite. Une expérience qui lui permet de mieux comprendre la situation de son ami Roméo Lavia, en difficulté sur le plan physique.

Ngoy vole au secours de Lavia

Dans l'émission La Tribune, Ngoy a parlé sans détour de la situation de Lavia. "Je parle souvent avec Roméo. Les rôles se sont un peu inversés avec les blessures... Mais il a énormément de talent, il va revenir fort. Je suis sûr que ça ira pour lui. J'ai hâte de rejouer avec lui", a-t-il expliqué.



Rudi Garcia avait justifié l'absence de Lavia. Le sélectionneur estime qu'il manque de rythme après son retour de blessure. Rien d'inquiétant sur le fond, mais un contretemps de plus pour le joueur de Chelsea.