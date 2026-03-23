Léger coup de chaud pour Felice Mazzù : "Nous allons en discuter, mais pour moi il n'y a aucun problème"

Léger coup de chaud pour Felice Mazzù : "Nous allons en discuter, mais pour moi il n'y a aucun problème"

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Louvain a assuré l'essentiel en évitant les Playdowns grâce à sa victoire contre l'Antwerp. Mais Felice Mazzù a tout de même vécu un petit moment de tension.

À Den Dreef, le stress aura rongé les spectateurs présents jusqu'au bout. Face à une équipe de l'Antwerp réduite à dix, il a fallu attendre la 90e pour assister au but salvateur de Sory Kaba. Avant cela, l'impatience régnait. Cela s'est notamment remarqué à la sortie de Thibaud Verlinden.

L'ailier louvaniste n'a pas apprécié son changement et l'a fait savoir, il a fallu insister pour qu'il quitte la pelouse. Le public local a réagi par un concert de sifflets assourdissant. "Il faut respecter le caractère de chacun. Thibaud s'est déjà excusé", tempère Mazzù à notre micro.

Une réaction sous le coup de l'émotion

Il ne lui en tiendra pas rigueur : "Sa réaction me fait plaisir, car cela signifie qu'il avait encore l'envie de gagner le match. Nous allons en discuter, mais pour moi il n'y a aucun problème. Je comprends les supporters, mais nos données montraient que Thibaud était dans le rouge. J'avais encore des joueurs frais sur le banc et son remplaçant, Mathieu Maertens, a apporté exactement ce que je pensais qu'il pouvait apporter".

Nul doute que le dénouement de la rencontre aura déjà aidé à oublier tout cela. Louvain s'apprête donc à disputer les Europe Playoffs. Avec des tests pour préparer la saison prochaine ? "Je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Je vais avoir une discussion très sérieuse à ce sujet avec mon groupe et avec la direction. J'ai envie de prendre le Play-off 2 très au sérieux, parce que je pense que ce groupe est capable de montrer de belles choses", avance Mazzù.

Lire aussi… Felice Mazzù a retrouvé son mojo... et voudra le prouver à Charleroi (et Genk)
"Quant à savoir si nous donnerons quand même plus de minutes aux jeunes joueurs, on verra. Je n'ai pas vraiment envie d'en sacrifier certains". Même son de cloche chez Sory Kaba, le héros contre l'Antwerp. "Je pense que les joueurs et le club le veulent aussi".

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