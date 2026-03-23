Le coup de gueule de Rob Schoofs : "On parle toujours de Bruges ou d'Anderlecht, mais regardez l'Union"

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Photo: © photonews

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Après sa victoire convaincante sur la pelouse de Saint-Trond, l'Union Saint-Gilloise a terminé la phase classique en tête du classement. Une performance qui n'est pas suffisamment soulignée, selon Rob Schoofs.

Pour les deux équipes, il s'agissait d'un test grandeur nature avant les Champions Play-Offs. Il a tourné à l'avantage de l'Union, qui s'est imposée de manière convaincante à Saint-Trond (1-3).

Le champion en titre, en tête depuis la sixième journée, termine donc une nouvelle fois la phase classique à la première place. Une performance qui n'est pas suffisamment soulignée, selon Rob Schoofs. "On parle toujours des autres. Anderlecht, Bruges, Saint-Trond, mais on prête rarement attention à ce que fait l'Union, qui est en tête depuis un an", déplore-t-il.

D'après le milieu de terrain, cette première place au terme des 30 premières journées était pourtant loin d'être acquise d'avance pour les pensionnaires du Parc Duden. "Il n'est jamais facile de maintenir ce niveau de performances semaine après semaine, parce que tout le monde veut nous battre."

Rob Schoofs estime que l'Union mérite plus d'attention, David Hubert ne s'en préoccupe pas

Si Rob Schoofs estime que l'Union attire trop peu l'attention, David Hubert, quant à lui, s'en réjouit. "Nous voulons juste donner le meilleur de nous-mêmes, sans regarder à gauche ou à droite. Tout ce qui compte, c'est notre performance", a-t-il glissé dans la salle de presse du Stayen.

Lire aussi… Les retrouvailles avec l'Union : Anthony Moris cuisine Christian Burgess sur un point sensible
L'Union ne débutera les Champions Play-Offs qu'avec une courte avance sur ses poursuivants. "Des semaines chargées nous attendent, notamment avec la finale de la Coupe contre Anderlecht. Il nous reste onze finales à disputer, et nous les aborderons avec la plus grande détermination", a conclu David Hubert.

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