"Il y a une différence avec quelqu'un qui sabote le vestiaire" : les vérités de Loïc Lapoussin

"Il y a une différence avec quelqu'un qui sabote le vestiaire" : les vérités de Loïc Lapoussin
Photo: © photonews

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Loïc Lapoussin a quitté la Pro League pour la deuxième division chinoise. Il peut y repartir d'une page blanche, ce qui n'était plus possible en Belgique.

Auteur de son premier but avec Hengchen, Loïc Lapoussin revit en Chine. L'occasion pour lui d'expliquer sa vision des choses sur les derniers mois passés à Saint-Trond, où il a d'abord rejoint Felice Mazzù, avant d'être mis à l'écart par Wouter Vrancken.

"J'ai rejoint Saint-Trond en février 2025 pour aider l'équipe à se sauver, ce que nous avons réussi à faire. À mon arrivée, j'avais également clairement indiqué à la direction que mon objectif était de partir à l'étranger durant l'été", explique-t-il sans détour à La Dernière Heure.

Pas fâché avec Vrancken

Il avance que ce n'est pas le staff qui l'a mis à l'écart : "En début de saison, j'ai discuté avec Wouter Vrancken, qui souhaitait m'intégrer au projet. N'ayant pas trouvé d'alternative pendant le mercato, la direction a décidé de me retirer de l'équipe".

L'international malgache reconnaît en outre ne pas être le joueur le plus discipliné qui soit, mais estime qu'on en fait trop avec lui : "C'est vrai que j'aimais sortir et qu'il m'arrivait d'être en retard. Mais il faut faire la différence entre quelqu'un qui aime s'amuser et quelqu'un qui sabote le vestiaire… C'est dommage que certains jugent sur la base de rumeurs sans connaître le contexte".


Saint-Trond, je n’avais aucun problème à sortir ou à boire un verre. Mais quand on a une étiquette collée au dos, il est impossible de s’en débarrasser dans le football. Par la suite, je me suis retrouvé dans cette situation, à cause de mes propres choix. Je ne le regrette pas, car cela fait partie de mon histoire. Mais maintenant, je sais ce que j’ai à faire", conclut-il.

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