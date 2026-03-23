Romelu Lukaku de retour à Anderlecht dès l'été ? "Je ne le vois pas abandonner 6 millions par an"

Les médias napolitains ont largement spéculé ce week-end sur l'avenir de Romelu Lukaku. Il pourrait déjà revenir à Anderlecht dès cet été, ont-ils écrit, mais le journaliste Antonello Perillo juge cela particulièrement improbable.

Romelu Lukaku a percé à Anderlecht à l’âge de 16 ans et a quitté le club bruxellois en 2011 pour rejoindre Chelsea. Depuis, 'Big Rom' a vécu des périodes couronnées de succès, notamment à Manchester United et à l’Inter Milan. Aujourd'hui, à 32 ans, il évolue au Napoli, mais Lukaku a toujours déclaré qu'il souhaitait un jour revenir dans son club formateur pour y terminer sa carrière.

Cette saison, l'attaquant des Diables Rouges a longtemps été freiné par des blessures, ce qui a drastiquement réduit son temps de jeu. Lors des derniers matchs, il est resté sur le banc du Napoli, et ce week-end, il est revenu piquer une tête en Belgique. Un retour en partie lié à son petit garçon, qui joue dans les équipes de jeunes d’Anderlecht, ainsi qu’aux prochains matchs internationaux des Diables Rouges.

Cependant, sa présence précoce en Belgique a ravivé les rumeurs d’un transfert estival vers Anderlecht. Antonello Perillo, journaliste à la RAI, nuance cependant : "Je lis à plusieurs endroits que Lukaku quitterait Naples en fin de saison pour revenir en Belgique, à Anderlecht. Cela me semble extrêmement improbable."

Un contrat trop avantageux pour partir maintenant

Le journaliste italien souligne le contrat de Lukaku à Naples, qui court jusqu’en 2027 et qui le rémunère à hauteur de 7,7 millions d’euros par an. "À Anderlecht, Thorgan Hazard, avec 1,6 million d’euros, est le joueur le mieux payé. Lukaku laisserait-il vraiment 6 millions brut de côté pour revenir ? Tout est possible, mais cela me semble un peu tiré par les cheveux."

À propos de la villa que Lukaku est en train de construire à Dilbeek, à proximité d’Anderlecht, Perillo déclare : "Le fait qu’il ait acheté une villa à quelques kilomètres d’Anderlecht me semble totalement sans importance. Il est normal qu’un Belge investisse dans l’immobilier dans son propre pays, probablement avec l’intention d’y habiter de nouveau dans le futur."



