Romelu Lukaku de retour à Anderlecht dès l'été ? "Je ne le vois pas abandonner 6 millions par an"
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Les médias napolitains ont largement spéculé ce week-end sur l'avenir de Romelu Lukaku. Il pourrait déjà revenir à Anderlecht dès cet été, ont-ils écrit, mais le journaliste Antonello Perillo juge cela particulièrement improbable.
Romelu Lukaku a percé à Anderlecht à l’âge de 16 ans et a quitté le club bruxellois en 2011 pour rejoindre Chelsea. Depuis, 'Big Rom' a vécu des périodes couronnées de succès, notamment à Manchester United et à l’Inter Milan. Aujourd'hui, à 32 ans, il évolue au Napoli, mais Lukaku a toujours déclaré qu'il souhaitait un jour revenir dans son club formateur pour y terminer sa carrière.
Cette saison, l'attaquant des Diables Rouges a longtemps été freiné par des blessures, ce qui a drastiquement réduit son temps de jeu. Lors des derniers matchs, il est resté sur le banc du Napoli, et ce week-end, il est revenu piquer une tête en Belgique. Un retour en partie lié à son petit garçon, qui joue dans les équipes de jeunes d’Anderlecht, ainsi qu’aux prochains matchs internationaux des Diables Rouges.
Cependant, sa présence précoce en Belgique a ravivé les rumeurs d’un transfert estival vers Anderlecht. Antonello Perillo, journaliste à la RAI, nuance cependant : "Je lis à plusieurs endroits que Lukaku quitterait Naples en fin de saison pour revenir en Belgique, à Anderlecht. Cela me semble extrêmement improbable."
Un contrat trop avantageux pour partir maintenant
Le journaliste italien souligne le contrat de Lukaku à Naples, qui court jusqu’en 2027 et qui le rémunère à hauteur de 7,7 millions d’euros par an. "À Anderlecht, Thorgan Hazard, avec 1,6 million d’euros, est le joueur le mieux payé. Lukaku laisserait-il vraiment 6 millions brut de côté pour revenir ? Tout est possible, mais cela me semble un peu tiré par les cheveux."
À propos de la villa que Lukaku est en train de construire à Dilbeek, à proximité d’Anderlecht, Perillo déclare : "Le fait qu’il ait acheté une villa à quelques kilomètres d’Anderlecht me semble totalement sans importance. Il est normal qu’un Belge investisse dans l’immobilier dans son propre pays, probablement avec l’intention d’y habiter de nouveau dans le futur."
Leggo da più parti che #Lukaku lascerebbe il #Napoli a fine stagione per tornare in Belgio all'#Anderlecht. Mi sembra altamente improbabile. Big Rom ha un altro anno di contratto in azzurro da 7,7 milioni di euro, nell'Anderlecht il giocatore più pagato è Thorgan #Hazard con 1,6… pic.twitter.com/53UkLLoEkx— Antonello Perillo (@anperillo) March 22, 2026
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