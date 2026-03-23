Commencer les Playoffs au Club de Bruges ? Anderlecht est...ravi

Anderlecht devra se reprendre dans les Playoffs. Pour cela, rien de mieux que l'adversité du Jan Breydelstadion.

En début de soirée, la Pro League a dévoilé le calendrier des différents Playoffs. Encore sonné par la défaite le Cercle, Anderlecht a appris qu'il ouvrirait les hostilités contre d'autres Brugeois, ceux du club.

Débuter sur le terrain de l'un des deux principaux candidats au titre, voilà qui n'est pas un cadeau pour se mettre en jambes. Interrogé lors de la soirée de gala de divulgation de ce calendrier, Kenneth Bornauw se montre pourtant assez satisfait de cette entrée en matière.

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"C'est un match important. A l'extérieur, au Club de Bruges, tu es obligé d'être concentré. Je n'y vois que des points positifs. Surtout au vu de notre dernier match là-bas", explique-t-il au micro de DAZN.

Le CEO du Sporting veut puiser de la confiance du 4 sur 6 face aux Blauw en Zwart en phase régulière, mais aussi des autres matchs face aux membre du top 6 : "On a fait 17/30 face aux équipes qui composent ce top 6. Cinq victoires et deux partages en dix matchs. Cela doit nous donner confiance".

Pour cela, il faudra sortir une prestation autrement plus appliquée qu'hier contre le Cercle. C'est là tout le paradoxe d'une équipe qui affiche 17 sur 30 face aux autres membres du top 6 mais qui n'a pas réussi à gagner un seul match à la maison face aux quatre derniers du classement. Heureusement qu'Anderlecht participe aux Champions' Playoffs et non aux Playdowns.



