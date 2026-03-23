Prêté par Anderlecht, Cédric Hatenboer règle ses comptes : "Ces rumeurs sont fausses"

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Photo: © photonews

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Prêté à Telstar, Cédric Hatenboer est revenu ouvertement sur son passage difficile au Sporting d'Anderlecht. Le milieu de terrain n'a jamais fait partie des plans de Besnik Hasi.

Le passage de Cédric Hatenboer à Anderlecht ne s'est pas déroulé comme il l'aurait voulu. Le jeune milieu de terrain, actuellement prêté à Telstar, revient ouvertement sur une période difficile où ses attentes et la réalité étaient très éloignées.

L'histoire avait pourtant bien commencé, puisque le club bruxellois avait tout fait pour le recruter malgré une forte concurrence de l'Ajax Amsterdam et de l'Antwerp. "Les rumeurs selon lesquelles j'ai choisi Anderlecht pour l'argent sont fausses. J'ai vraiment choisi avec le cœur et en suivant mon intuition", assure le joueur de 21 ans dans les colonnes de Tubantia, aux Pays-Bas.

Ce sont les premiers échanges avec le club qui lui avaient donné confiance. "David Hubert m'avait dit que si je venais directement, je pouvais déjà jouer en Coupe d'Europe le jeudi suivant. J'avais réellement l'impression d'être recruté pour devenir un titulaire."

Tout a changé lorsque Besnik Hasi a repris les rênes. "Il m'a rapidement dit que je n'étais pas son type de joueur. On ne s'entendait pas", explique Hatenboer, qui a rapidement dû se résoudre à l'idée qu'il n'avait déjà plus d'avenir au sein de l'équipe première.

Cédric Hatenboer ne voulait pas rester trois ans avec les Futures

De plus, des rumeurs ont circulé concernant son attitude au sein du groupe et son prétendu refus de jouer avec les RSCA Futures. "J'ai trouvé cette sortie étrange. Ce n'est pas vrai, et je suis toujours en contact avec plusieurs personnes à Anderlecht qui pourraient le prouver", assure le milieu de terrain.

Sur son rôle au sein des U23, il est clair. "On peut stipuler dans son contrat si l'on souhaite jouer avec la réserve ou non. La seule différence, c'est que je n'ai jamais été intégré à l'équipe première. Mais j'étais trop jeune pour y rester encore trois ans sans possibilité de progresser."

Malgré tout, Cédric Hatenboer revient sur son choix sans amertume. "Il y a bien pire dans la vie. Je relativise et je me dis que je n'aurais pas dû en faire toute une histoire," conclut celui qui pourrait revenir à Anderlecht le 30 juin, sauf si Telstar décide de lever son option d'achat.

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