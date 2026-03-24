Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

Hans Vanaken a manqué le dernier match du Club de Bruges, contre Malines. Il ne sera pas non plus de la partie avec les Diables Rouges...pour mieux être remis en vue des Playoffs ?

Hans Vanaken a déjà disputé 47 matches cette saison, pour un total de plus de 4 100 minutes de jeu. Contre Westerlo, il a été remplacé à la pause par précaution en raison d'une gêne à la hanche.

On s'attendait à ce que le capitaine rejoue le week-end dernier, mais il ne figurait pas dans la sélection pour le match contre Malines. Il a également déclaré forfait pour le rassemblement des Diables Rouges.

“Hans n'est pas apte à jouer ni à s'entraîner avec le groupe”, a déclaré hier Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, lors de la présentation du calendrier des Playoffs, cité par Het Nieuwsblad.

31 internationaux au Club de Bruges

“Avec le staff médical de la fédération, nous avons décidé qu'il serait imprudent de le faire voyager douze heures en avion. Nous gardons bon espoir qu'il sera prêt pour le début des Playoffs”, a-t-il conclu.



Le Club de Bruges pourrait donc bien compter sur son maître à jouer dès le début du sprint final. Mais il n'est pas le seul surveillé par le staff médical. Le Club croise en effet les doigts pour qu'il n'arrive rien aux 13 internationaux du noyau A et aux 18 internationaux des U23.