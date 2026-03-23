Un topper pour commencer, un choc wallon pour la toute dernière : le calendrier des Playoffs est tombé !

Un topper pour commencer, un choc wallon pour la toute dernière : le calendrier des Playoffs est tombé !
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La Pro League vient de dévoiler le calendrier des différents Playoffs. Petit tour d'horizon de ce qui nous attend jusqu'en fin de saison.

La phase classique vient à peine de s'achever que les Playoffs sont déjà dans toutes les têtes. Moins de 24 heures après les derniers dénouements, la Pro League vient de dévoiler le calendrier du sprint final.

En Champions Playoffs, l'Union recevra Saint-Trond le samedi 4 avril à 20h45. Le lundi de Pâques, Bruges recevra Anderlecht à 13h30. Gand recevra ensuite Malines à 18h30.

Dans un match déjà décisif pour la course au titre, l'Union défiera le Club de Bruges une première fois à domicile lors de la troisième journée. La manche retour aura lieu lors de la huitième journée. Les Saint-Gillois feront tout pour être à nouveau sacré lors du dernier match, à domicile...contre Anderlecht.

Un choc wallon pour la dernière journée de l'histoire des Playoffs

En ce qui concerne les Europe Playoffs, l'Antwerp et Genk ouvriront le bal vendredi 3 avril à 20h45. Le Standard débutera par un déplacement à Louvain le samedi 4 avril à 18h15. De son côté, Charleroi commencera lui aussi en déplacement, à Westerlo le dimanche 5 à 18h30. Carolos et Liégeois croiseront le fer lors des troisième et dernière journée, d'abord au Mambourg (samedi 18 avril à 18h15) puis à Sclessin (samedi 23 mai à 20h45).

En Playdowns, le premier match opposera Zulte Waregem au Cercle de Bruges. De son côté, la RAAL commencera par un match très important contre Dender à domicile le lundi à 16h. Les Loups pourraient déjà prendre 15 points d'avance sur la dernière place avant les cinq derniers matchs. Le calendrier complet des différents Playoffs est à retrouver ci-dessous.

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Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
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