L'Union championne et Anderlecht en Europe : ce que la phase classique "annonce" avant les Playoffs

L'Union championne et Anderlecht en Europe : ce que la phase classique "annonce" avant les Playoffs
Photo: © photonews

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La phase classique est derrière nous, le calendrier des Playoffs est connu et les premiers pronostics peuvent être posés. Le plus "simpliste" d'entre eux peut se faire en regardant les résultats des équipes du top 6 les unes face aux autres...

La dernière journée de championnat a été riche en buts et en suspens, et a offert quelques enseignements. Le duel entre STVV et l'Union Saint-Gilloise, tout d'abord, était symboliquement important : le vainqueur de ce match allait en effet devenir l'équipe du top 6 ayant le meilleur bilan face aux autres. 

En effet, malgré une fin de saison un peu en demi-teinte et un 3/12, le bilan de Saint-Trond face au top cette saison reste particulièrement positif : 16/30... tandis que l'USG en était à 17/27 avant sa large victoire au Stayen. Le calcul est vite fait : le leader en est désormais à 20/30 face au top 6, un superbe total, avec un 6/6 contre Saint-Trond et un 3/6 contre Bruges. 

L'Union serait championne sans stresser avec ce bilan 

Après division des points, le classement avant l'entame des Playoffs se présentera comme suit : 

1. Union Saint-Gilloise – 33 points

2. Club Bruges - 32 points*

Lire aussi… Places européennes, grille de départ des Playoffs : tout savoir sur la dernière ligne droite du championnat

3. Saint-Trond - 29 points*

4. La Gantoise - 23 points*

5. KV Malines – 23 points*

6. Anderlecht - 22 points

*point arrondi au demi supérieur, et donc désavantage en cas d'égalité. 

On le voit, il n'y a que 4 points entre les Canaris et l'Union, ce qui laisse augurer d'une belle lutte pour la tête. Mais avec un bilan de 14/30, le Club de Bruges n'a cette saison pas vraiment répondu présent face au top 6, et ce alors qu'il a pris 3 points contre Malines lors de la dernière journée. 

En l'état, le classement... resterait donc tel quel, avec une Union sacrée championne sans trembler (53 points contre 46 pour Bruges et 43 pour STVV). Mais autant le dire tout de suite : on imagine mal le FC Bruges, désormais "libéré" de l'Europe, ne pas se réveiller en Playoffs et présenter un bilan aussi moyen, tout comme on peine à imaginer Saint-Trond rester aussi performant sur le long terme.

Anderlecht 4e et donc européen même sans la Coupe

Au vu des écarts entre le top 3 et le reste, il faudrait une sacrée remontée de Gand, Malines ou Anderlecht pour que le podium fasse autre chose que changer d'ordre. Mais une équipe présente un superbe bilan face au top 6 : le RSC Anderlecht, avec un 16/30 qui placerait les Mauves tranquillement à la 4e place en fin de saison avec 38 unités. 

Insuffisant pour aller titiller Saint-Trond (43 points), mais largement suffisant pour aller chercher un ticket européen. Car en cas de défaite en finale de la Coupe face à l'Union, la quatrième place permettra d'éviter le barrage face aux vainqueurs des Europe Playoffs, que disputerait le cinquième.

Ce cinquième, ce serait La Gantoise (qui a fait 9/30 en phase classique contre le top 6), car le KV Malines, avec un 8/30, ne présente pas de bilan suffisant pour éviter de terminer dernier des Playoffs. Ce serait une déception pour les Sang & Or, mais on doute fort que Fred Vanderbiest laisse ses hommes se faire rouler dessus en Playoffs. On en fait le pari : ces bilans de phase classique seront bien différents de ce qu'on verra en phase finale ! 

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