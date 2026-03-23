Un gros problème de société : victime d'insultes répétées, un arbitre de jeunes démissionne après neuf matchs

Un gros problème de société : victime d'insultes répétées, un arbitre de jeunes démissionne après neuf matchs

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Roel Verheyden, de Lubbeek, a décidé de mettre fin prématurément à sa carrière d'arbitre de jeunes. Après à peine neuf matchs, il a démissionné, principalement à cause des insultes qu'il a reçues lors des trois derniers matchs. Dans une lettre adressée à Voetbal Vlaanderen, il en témoigne.

"En novembre, j’ai suivi une formation, puis j’ai commencé en janvier à arbitrer des garçons de 13 et 14 ans", raconte Verheyden. "J’adore ce sport, mais à cause des reproches reçus lors des derniers matchs, je crains que ma passion pour le football ne disparaisse. C’est pourquoi j’arrête."

Les insultes ne venaient pas des joueurs eux-mêmes, mais des supporters et d’un entraîneur. "Des spectateurs, je peux encore comprendre, c’est un sport émotionnel. Mais un entraîneur a commencé à m'insulter de manière totalement disproportionnée ce week-end", explique Verheyden.

Il ne souhaite pas divulguer exactement les termes employés, mais le moment de l’explosion l’a profondément marqué. "Cela s’est produit sur un fait anodin, alors que le ballon était presque sorti. Je l’avais déjà averti, mais il a continué. Comme le match touchait à sa fin, je n’ai pas sanctionné et j’ai simplement voulu m’éloigner rapidement."

Les arbitres deviennent des cibles : un véritable problème de société

Verheyden précise qu’il peut encaisser les critiques. "Je travaille depuis 21 ans à la SNCB et j’ai des discussions quotidiennes avec des fraudeurs. Mais pendant mon temps libre, je n’ai pas envie de subir ça. Cette situation a clairement tracé une limite pour moi."

Il remet le problème dans un contexte plus large. "C’est un problème de société. Dès que l’on est sur le terrain avec un maillot d’arbitre, on devient une cible et certains pensent pouvoir dire ce qu’ils veulent. Je ne sais pas exactement ce qui peut être fait pour y remédier, mais je l’ai signalé à la fédération."

Voetbal Vlaanderen regrette l’incident. Le porte-parole Nand De Klerck déclare à la VRT. "Cela nous attriste profondément. Nous faisons tout pour améliorer le comportement sur et en dehors du terrain, mais il est clair qu’il reste encore beaucoup à faire. Les entraîneurs ont un rôle d’exemple, et les incidents peuvent, via le rapport de match, entraîner des amendes ou des suspensions."

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