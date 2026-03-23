C'est officiel : un talent de l'AS Eupen signe dans un club de Serie A

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Prêté par l'AS Eupen à Lecce, Luca Dalla Costa continuera l'aventure en Italie la saison prochaine. Le club de Serie A a en effet exercé son option d'achat, malgré la blessure actuelle du jeune latéral gauche.

Né à Hasselt, Luca Dalla Costa a rejoint le centre de formation de l'AS Eupen en 2019, à l'âge de 12 ans. Il a ensuite parcouru toutes les étapes du centre de formation jusqu'à réaliser ses grands débuts en équipe première, en 2024.

Âgé de 19 ans, le jeune latéral gauche a disputé 14 matchs avec les A avant de prendre la route de Lecce, l'été dernier, en prêt avec option d'achat.

Titulaire au sein de l'équipe U20, il avait commencé tous les matchs comme titulaire en Primavera depuis septembre 2025 avant de se blesser contre Frosinone, fin février.

Luca Dalla Costa quitte définitivement Eupen pour Lecce

Sur la touche pour plusieurs mois, Luca Dalla Costa n'aura cependant pas à s'en faire concernant son avenir, et à plus court terme la saison prochaine.

En effet, l'US Lecce a levé l'option d'achat de l'international belge U19 (deux sélections en octobre 2025), qui rejoindra donc officiellement le club italien le 30 juin. Avec, peut-être, la possibilité de faire ses grands débuts en équipe première d'ici peu.

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