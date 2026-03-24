Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus
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La qualification d'Anderlecht en Champions' Play-Offs active directement les bonus des joueurs, comme prévu dans leurs contrats.

Pour les nouveaux comme Nathan Saliba, Enric Llansana et Mihajlo Cvetkovic, cette qualification change beaucoup de choses. Dans leurs contrats, une place dans le top 6 est indispensable pour toucher les primes de match, rapporte Het Nieuwsblad.

Le système de bonus est simple. Les titulaires reçoivent 3 000 euros par victoire et 1 000 euros en cas de match nul. Les remplaçants touchent respectivement 1 500 et 500 euros. En cas de défaite, aucune prime n'est versée.

Sur cette base, Saliba est celui qui a le plus gagné durant la phase classique, avec environ 34 500 euros de primes. Llansana suit avec près de 32 000 euros et Cvetkovic tourne autour des 26 000 euros.

Les nouveaux joueurs d'Anderlecht vont pouvoir toucher leurs bonus

Ces montants s'ajoutent à leur salaire fixe : Llansana gagne presque un million d'euros par an et les deux autres ont un salaire de base plus bas. Leurs contrats prévoient aussi des bonus individuels, liés par exemple au temps de jeu ou au classement final.


Avec le début des Champions' Play-offs, ces primes peuvent encore augmenter. Le paiement complet se fera en juin. Ce système restera d'actualité la saison prochaine.

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