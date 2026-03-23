Bientôt la décision finale : Jorthy Mokio semble se diriger vers... un départ de l'Ajax !

Très courtisé sur le marché, Jorthy Mokio n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. L'Ajax tente de le convaincre de prolonger, sans succès pour l'instant.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 à l'Ajax Amsterdam, Jorthy Mokio ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, alors qu'une décision devrait être prise cet été le concernant, compte tenu de la date d'échéance de son engagement avec le club.

Selon les informations de Sky Sports, les Ajacides auraient déjà soumis deux propositions de nouveau contrat à l'entourage du jeune Diable Rouge, toutes deux refusées. En effet, le clan Mokio a estimé qu'elles ne correspondaient pas aux performances de leur joueur ainsi qu'à sa progression ces derniers mois. Le message adressé est clair : Mokio souhaite être rémunéré à sa juste valeur.

L'arrivée récente de Jordi Cruyff à l'Ajax pourrait changer la donne. En interne, le club espère qu'il pourra user de son influence pour convaincre le joueur et son entourage de la pertinence du projet dans lequel il est impliqué.

Jorthy Mokio se dirige-t-il vers un départ de l'Ajax ?

Cependant, la tendance actuelle semble bel et bien se diriger vers un départ, puisque l'Ajax ne semble pas prêt à augmenter son offre sur le plan financier. L'écart entre les propositions et les demandes du clan Mokio semble, toujours selon Sky Sports, trop important pour espérer trouver un accord.



Parallèlement, la situation est suivie de près par de nombreux clubs européens, issus d'Angleterre, de France et d'Italie, principalement. Le joueur de 18 ans est estimé à 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt et pourrait représenter l'un des jolis coups de l'été à réaliser.