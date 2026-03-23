Un Rouche pour son retour, un Loup et deux Unionistes : la dernière équipe-type de la phase classique

Un Rouche pour son retour, un Loup et deux Unionistes : la dernière équipe-type de la phase classique
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La phase classique du championnat a livré ses derniers verdicts : voici notre équipe-type de la 30e journée de Pro League.

Gardien de but 

Il y a des buts un peu partout ce dimanche en Pro League, mais Matthieu Epolo a tenu ses filets inviolés pour son retour au Standard. Un arrêt devant Ferri et un penalty stoppé : le capitaine du Standard a déjà été décisif. 

Défenseurs 

Si OHL a été sauvé en fin de match par un but de Kaba, c'est aussi une bonne prestation défensive qui a permis aux Louvanistes de tenir le zéro. Roggerio Nyakossi, qui intéresse l'étranger et pourrait rapporter gros, a été impérial. 

Difficile de déterminer qui de Fedde Leysen ou Christian Burgess, tous deux buteurs, mérite d'être inclus tant les deux unionistes ont encore été déterminants, mais on opte pour l'Anglais, une fois de plus très solide. 

Peut-on placer dans l'équipe-type de la semaine le défenseur d'une équipe ayant encaissé... cinq buts ? S'il a délivré trois passes décisives, certainement. Même si Nolan Gillot a deux buts sur la conscience, difficile de ne pas en faire l'un de nos deux latéraux du week-end. 

Lire aussi… "L'équipe du mois d'août était insuffisante" : les vérités de Frédéric Taquin sur la saison de la RAAL

Si Magnée a également été à l'assist pour le Cercle et mérite mention, impossible de ne pas aligner Kyriani Sabbe sur son flanc : deux buts pour le latéral du Club de Bruges face au KV Malines. 

Milieu de terrain 

Au vu du spectacle ce week-end, le milieu de terrain sera assez offensif. Abdelkahar Kadri n'a pas démarré la rencontre à Dender, mais son entrée au jeu a permis à La Gantoise d'aller chercher les trois points nécessaires pour ne pas manquer les Playoffs. 

Daan Heymans a de son côté fait son maximum pour que le KRC Genk réussisse le coup du siècle et aille chercher le top 6 à La Louvière : avec un but et deux passes décisives, le milieu offensif limbourgeois a fini la saison en beauté à titre individuel.

Mais l'homme du week-end n'est autre que Besfort Zeneli : le milieu offensif de l'Union a confirmé sa forme étincelante avec un but et deux passes décisives. D'ores et déjà un transfert très prometteur, qui pourrait bien être crucial dans les Playoffs...  

Attaquants 

Comme souvent, Christos Tzolis fait partie de notre équipe-type, avec deux passes décisives et un match qui va encore consolider sa place dans l'équipe de la phase classique. Le Grec aura été le joueur le plus souvent placé dans une de nos équipes de la semaine cette saison.

Joseph Opoku, à l'assist, a été décisif pour Zulte Waregem, même si les Flandriens n'ont finalement pas échappé aux Playdowns. Enfin, Edan Diop a été un danger permanent pour le RSC Anderlecht, et a été décisif avec un beau but de la tête. 

L'équipe type : 

Epolo / Gillot - Burgess - Nyakossi - Magnée / Kadri - Heymans - Zeneli / Tzolis - Opoku - Diop

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