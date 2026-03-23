Les Relegation Play-Offs déjà finis avant de commencer ? "Pourtant, on joue plutôt bien au football..."

Alors que les Relegation Play-Offs n'ont même pas encore débuté, on connaît plus que probablement déjà l'équipe de Jupiler Pro League qui devra passer par le barrage pour se sauver. Le retard de Dender semble impossible à boucher en six petits matchs.

Malgré l'arrivée récente de Yannick Ferrera, la situation reste particulièrement critique pour Dender, une nouvelle fois battu sur sa pelouse par La Gantoise, ce dimanche.

À l'aube des play-downs, pour lesquels les points ne sont pas divisés par deux, la lanterne rouge compte douze longueurs de retard sur la RAAL La Louvière et le Cercle de Bruges, et treize sur Zulte Waregem.

Dender est-il déjà condamné à jouer le barrage ?

Bien que remonter cet écart soit encore mathématiquement possible, Dender n'a en réalité que 1 % de chances d'y arriver. Et si, en tant que suiveur extérieur, on ne voit pas très bien comment cela pourrait se produire, c'est également le cas pour les pensionnaires du stade Van Roy, lucides sur leur situation.

"On peut déjà se préparer pour le barrage", a admis le défenseur Luc Marijnissen après la défaite face aux Buffalos. "On concède pourtant peu d'occasions et on se crée des opportunités grâce à de bons mouvements, mais on ne parvient jamais à les concrétiser."



Là demeure la plus grande frustration de Dender, qui repart bredouille semaine après semaine et qui n'a gagné que 19 points lors des 30 premiers matchs. "On joue un football plutôt bon, mais il faut qu'on apprenne à le concrétiser en résultats", a conclu Luc Marijnissen.