Financièrement, c'est bien mieux : bonne nouvelle pour le Standard, qui n'a rien à craindre pour sa licence

Si ce n'est pas encore réellement le cas sur le plan sportif, le Standard de Liège va beaucoup mieux sur le plan financier depuis l'arrivée de Giacomo Angelini et du reste de la nouvelle direction. C'est aussi ce qu'a souligné l'Auditorat de l'Union belge.

Inutile d'y revenir longuement : le Standard de Liège s'est retrouvé aux prises avec de gros, très gros problèmes financiers ces dernières années, à tel point que certains se questionnaient sur l'avenir du club à la fin de l'ère 777 Partners.

Financièrement, la donne est bien meilleure depuis l'arrivée de Giacomo Angelini en qualité de CEO et du duo Pierre François - Marc Wilmots pour l'épauler. Et cela se ressent incontestablement sur le plan financier, comme l'a fièrement annoncé le Matricule 16 dans un communiqué, ce lundi.

"Le Standard de Liège a reçu ce week-end le rapport de l’Auditorat de l'Union belge. Nils Van Brantegem souligne que le Standard a respecté scrupuleusement le suivi mensuel qui lui avait été imposé, et ceci tout au long de l’année écoulée, et il relève les progrès significatifs enregistrés depuis la reprise du club."

Pas d'inquiétude pour le Standard en vue de la licence pour la saison prochaine

"Au terme d’une analyse approfondie, l’Auditorat conclut qu’il recommande à la Commission des Licences l’octroi au Standard de Liège de la licence professionnelle et de la licence européenne pour la saison 2026-2027."

"Notre club ne doit s’expliquer complémentairement sur aucun point et il n’est donc pas soumis à l’obligation de comparaître à l’audience de la Commission des Licences", conclut le communiqué du Standard, qui sera officiellement fixé dans quelques jours, mais qui ne doit donc pas trop s'en faire.



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