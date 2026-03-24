Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif
Deviens fan de Anderlecht! 4340

Anderlecht cherche un nouveau directeur sportif. Le CEO Kenneth Bornauw prend son temps pour trouver le candidat idéal.

Kenneth Bornauw insiste sur le fait que la direction travaille sans relâche. "Une cellule sportive travaille sur le développement du club. Nos recruteurs continuent leur mission et les négociations de contrats se poursuivent", explique-t-il.

Le CEO précise qu'Anderlecht ne veut pas agir dans la précipitation. "Il n'y a pas de date limite. Quelqu'un pourrait arriver rapidement, mais ça pourrait aussi bien attendre la fin de la saison. L'essentiel est de faire le bon choix."

Le futur directeur sportif pourrait n'arriver qu'après la saison

La recherche s'avère complexe. "C'est différent de la recherche d'un entraîneur", confie Bornauw. "Il existe énormément de profils : des gens issus du scouting, des anciens joueurs, des anciens coachs… Nous cherchons quelqu'un qui a l'ADN du football, du leadership et un solide réseau pour bâtir un noyau compétitif."

Pour ce faire, le club est épaulé par un cabinet externe. "Le cabinet de recrutement Odgers nous propose des profils et établit les contacts. Même les noms que nous suggérons nous-mêmes passent par eux", précise-t-il.


Le futur directeur sportif devra s'entretenir avec Jérémy Taravel. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant l'entraîneur pour la saison prochaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

11:30
Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

08:30
Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

11:00
"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

09:30
Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

10:00
Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

10:30
Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

09:00
Commencer les Playoffs au Club de Bruges ? Anderlecht est...ravi

Commencer les Playoffs au Club de Bruges ? Anderlecht est...ravi

22:00
"Aurons-nous le temps de reconstruire le Standard ?" : Marc Wilmots s'interroge sur la reprise du club

"Aurons-nous le temps de reconstruire le Standard ?" : Marc Wilmots s'interroge sur la reprise du club

07:20
"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

08:00
Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

07:00
Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

06:30
"J'ai tout de suite vu qu'on était loin physiquement" : les vérités de Marc Wilmots sur le noyau du Standard

"J'ai tout de suite vu qu'on était loin physiquement" : les vérités de Marc Wilmots sur le noyau du Standard

23:00
Pas une minute de jeu sous Taravel : une recrue hivernale est (très) loin de convaincre

Pas une minute de jeu sous Taravel : une recrue hivernale est (très) loin de convaincre

19:20
"Il doit être moins foufou dans son jeu" : le message clair de Rudi Garcia à l'un de ses Diables

"Il doit être moins foufou dans son jeu" : le message clair de Rudi Garcia à l'un de ses Diables

22:30
"On a déjà travaillé sur plusieurs profils" : Marc Wilmots lève le voile sur le mercato d'été du Standard

"On a déjà travaillé sur plusieurs profils" : Marc Wilmots lève le voile sur le mercato d'été du Standard

21:40
Léger coup de chaud pour Felice Mazzù : "Nous allons en discuter, mais pour moi il n'y a aucun problème"

Léger coup de chaud pour Felice Mazzù : "Nous allons en discuter, mais pour moi il n'y a aucun problème"

21:20
Bruges et Saint-Trond plus représentés que l'Union : voici notre équipe de la phase classique !

Bruges et Saint-Trond plus représentés que l'Union : voici notre équipe de la phase classique !

20:40
Romelu Lukaku de retour à Anderlecht dès l'été ? "Je ne le vois pas abandonner 6 millions par an"

Romelu Lukaku de retour à Anderlecht dès l'été ? "Je ne le vois pas abandonner 6 millions par an"

20:20
Jan Vertonghen avec les Diables aux États-Unis ? Sa décision est prise

Jan Vertonghen avec les Diables aux États-Unis ? Sa décision est prise

21:00
L'Union championne et Anderlecht en Europe : ce que la phase classique "annonce" avant les Playoffs

L'Union championne et Anderlecht en Europe : ce que la phase classique "annonce" avant les Playoffs

18:40
Le coup de gueule de Rob Schoofs : "On parle toujours de Bruges ou d'Anderlecht, mais regardez l'Union"

Le coup de gueule de Rob Schoofs : "On parle toujours de Bruges ou d'Anderlecht, mais regardez l'Union"

19:40
1
Un gros problème de société : victime d'insultes répétées, un arbitre de jeunes démissionne après neuf matchs

Un gros problème de société : victime d'insultes répétées, un arbitre de jeunes démissionne après neuf matchs

20:00
Prêté par Anderlecht, Cédric Hatenboer règle ses comptes : "Ces rumeurs sont fausses"

Prêté par Anderlecht, Cédric Hatenboer règle ses comptes : "Ces rumeurs sont fausses"

17:30
Un topper pour commencer, un choc wallon pour la toute dernière : le calendrier des Playoffs est tombé !

Un topper pour commencer, un choc wallon pour la toute dernière : le calendrier des Playoffs est tombé !

18:21
"Si ça arrive encore une fois, je remets mon mandat" : Marc Wilmots prévient les supporters du Standard

"Si ça arrive encore une fois, je remets mon mandat" : Marc Wilmots prévient les supporters du Standard

19:00
3
Officiel : la fédération annonce le forfait d'Hans Vanaken...et d'un autre Diable

Officiel : la fédération annonce le forfait d'Hans Vanaken...et d'un autre Diable

18:01
1
Les Relegation Play-Offs déjà finis avant de commencer ? "Pourtant, on joue plutôt bien au football..."

Les Relegation Play-Offs déjà finis avant de commencer ? "Pourtant, on joue plutôt bien au football..."

16:30
Bientôt la décision finale : Jorthy Mokio semble se diriger vers... un départ de l'Ajax !

Bientôt la décision finale : Jorthy Mokio semble se diriger vers... un départ de l'Ajax !

17:00
C'est officiel : un talent de l'AS Eupen signe dans un club de Serie A

C'est officiel : un talent de l'AS Eupen signe dans un club de Serie A

16:00
Trafic de cocaïne : Radja Nainggolan renvoyé devant le tribunal correctionnel !

Trafic de cocaïne : Radja Nainggolan renvoyé devant le tribunal correctionnel !

15:30
Un Rouche pour son retour, un Loup et deux Unionistes : la dernière équipe-type de la phase classique

Un Rouche pour son retour, un Loup et deux Unionistes : la dernière équipe-type de la phase classique

14:40
Sa saison est-elle terminée ? Verdict confirmé pour un titulaire du RFC Liège, victime d'une fracture

Sa saison est-elle terminée ? Verdict confirmé pour un titulaire du RFC Liège, victime d'une fracture

15:00
"Il y a une différence avec quelqu'un qui sabote le vestiaire" : les vérités de Loïc Lapoussin

"Il y a une différence avec quelqu'un qui sabote le vestiaire" : les vérités de Loïc Lapoussin

14:00
C'est son club qui vend la mèche : un Diable Rouge blessé et finalement absent en mars ?

C'est son club qui vend la mèche : un Diable Rouge blessé et finalement absent en mars ?

14:20
Financièrement, c'est bien mieux : bonne nouvelle pour le Standard, qui n'a rien à craindre pour sa licence

Financièrement, c'est bien mieux : bonne nouvelle pour le Standard, qui n'a rien à craindre pour sa licence

13:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved