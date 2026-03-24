Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif

Anderlecht cherche un nouveau directeur sportif. Le CEO Kenneth Bornauw prend son temps pour trouver le candidat idéal.

Kenneth Bornauw insiste sur le fait que la direction travaille sans relâche. "Une cellule sportive travaille sur le développement du club. Nos recruteurs continuent leur mission et les négociations de contrats se poursuivent", explique-t-il.

Le CEO précise qu'Anderlecht ne veut pas agir dans la précipitation. "Il n'y a pas de date limite. Quelqu'un pourrait arriver rapidement, mais ça pourrait aussi bien attendre la fin de la saison. L'essentiel est de faire le bon choix."

Le futur directeur sportif pourrait n'arriver qu'après la saison

La recherche s'avère complexe. "C'est différent de la recherche d'un entraîneur", confie Bornauw. "Il existe énormément de profils : des gens issus du scouting, des anciens joueurs, des anciens coachs… Nous cherchons quelqu'un qui a l'ADN du football, du leadership et un solide réseau pour bâtir un noyau compétitif."

Pour ce faire, le club est épaulé par un cabinet externe. "Le cabinet de recrutement Odgers nous propose des profils et établit les contacts. Même les noms que nous suggérons nous-mêmes passent par eux", précise-t-il.



Le futur directeur sportif devra s'entretenir avec Jérémy Taravel. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant l'entraîneur pour la saison prochaine.