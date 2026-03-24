Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

Proche de signer au Club de Bruges cet hiver, Andreas Schjelderup est désormais courtisé par le FC Barcelone.

Andreas Schjelderup attire de plus en plus de regards, et pas des moindres. Le FC Barcelone suivrait de près le jeune Norvégien en cas de départ de Marcus Rashford. L'ailier de Benfica s'est révélé cette saison.

Une rumeur ou plus que ça ?

Le Norvégien est assez surpris en découvrant la rumeur. Interrogé par TV2, le joueur a réagi. "Je n’en avais jamais entendu parler, mais ce serait formidable si c'était vrai". À 21 ans, c'est très flatteur.

Cet hiver, le Club de Bruges avait tenté de le faire venir. Les discussions étaient tellement avancées qu'un accord avait été trouvé avec le joueur. Pendant un bon moment, tout le monde pensait que l'affaire était conclue.

Malheureusement, le transfert a "capoté" au dernier moment. Benfica a décidé de demander beaucoup plus d'argent. Ce changement de dernière minute a refroidi les Brugeois qui ont fini par lâcher l'affaire.

Bruges devra se battre



Malgré ça, le dossier n'est pas refermé. Bruges garde le joueur dans son viseur et pourrait revenir à la charge cet été. Mais ça sera encore plus difficile, vu que le Barça serait aussi sur le coup.