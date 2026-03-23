C'est son club qui vend la mèche : un Diable Rouge blessé et finalement absent en mars ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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C'est son club qui vend la mèche : un Diable Rouge blessé et finalement absent en mars ?
Photo: © photonews

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Hans Vanaken sera-t-il bien du voyage aux États-Unis avec les Diables ? Non, selon le communiqué du Club de Bruges, qui recense la liste des internationaux pour cette fenêtre de mars, dans laquelle ne figure pas le médian offensif de 33 ans.

Vendredi, Rudi Garcia a dévoilé une liste de 28 joueurs pour le prochain rassemblement des Diables Rouges et le mini-stage aux États-Unis en guise de préparation à la Coupe du monde 2026.

Une liste plus élargie que d'habitude, pour pallier les absences potentielles de plusieurs joueurs très incertains. Parmi eux, Youri Tielemans ou encore Hans Vanaken.

Sorti à la pause lors du déplacement à Westerlo, le médian offensif du Club de Bruges a manqué son premier match de la saison ce week-end face à Malines, en raison d'une blessure à la hanche.

Pas de Hans Vanaken avec les Diables au mois de mars ?

Si Rudi Garcia avait laissé son cas en suspens, en attendant de voir son état de forme à son arrivée au Proximus Basecamp de Tubize, la communication du Club de Bruges semble avoir répondu à la question avant tout le monde.

Le club de la Venise du Nord annonce en effet que 13 internationaux défendront les couleurs de leur sélection… mais ne mentionne pas Hans Vanaken aux côtés de Joaquin Seys et Brandon Mechele dans la case "Belgium". Le signe que le joueur de 33 ans ne pourra finalement pas honorer sa sélection ? Une communication de l'Union belge est, en ce sens, attendue très prochainement.

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