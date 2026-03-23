Pas une minute de jeu sous Taravel : une recrue hivernale est (très) loin de convaincre

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Pas une minute de jeu sous Taravel : une recrue hivernale est (très) loin de convaincre
Photo: © photonews

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On pensait que c'était enfin la bonne : Coba Da Costa était parti à l'échauffement ce dimanche, pour sa première présence sur le banc sous Jérémy Taravel. Il s'est rassis sans monter au jeu.

Dès son arrivée à Anderlecht, il y avait des doutes concernant Coba Da Costa. Un transfert de dernière minute, venu d'un club avec lequel il n'avait pas inscrit un but ni délivré une passe décisive cette saison... et dont l'arrivée devait surtout au fait qu'il fait partie de la même écurie que Nilson Angulo, fraîchement parti : rien ne sentait vraiment bon.

Edward Still a toutefois laissé sa chance au Bissau-guinéen, le faisant monter au jeu en demi-finale contre l'Antwerp (puis... ressortir après le carton rouge de Diarra) et le titularisant contre Genk. Da Costa sortira à la mi-temps sans avoir convaincu... et n'est plus réapparu depuis.

Aucune minute sous Taravel pour Coba Da Costa 

Jérémy Taravel n'a en effet visiblement pas été convaincu par celui qu'on pensait pourtant devenir le remplaçant naturel de Nilson Angulo sur le flanc. Coba Da Costa n'a pas été convoqué une seule fois par le T1 intérimaire, devenu T1 à titre principal, avant ce dimanche face au Cercle.

Et alors que les options étaient particulièrement peu nombreuses, Bertaccini étant suspendu et Sikan blessé, et que le RSCA était mené à domicile, Taravel n'a... même pas fait monter au jeu l'ailier de 23 ans, qui s'est échauffé puis rassis. Un message fort.


Coba Da Costa peut-il inverser la tendance et profiter de la trêve, notamment, pour convaincre son entraîneur ? On sait que certains Mauves ont perdu des points ces dernières semaines... mais le joueur prêté par Getafe part de loin. 

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