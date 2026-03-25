📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

Les Diables Rouges ont désormais décollé en direction des États-Unis. Le vol était prévu ce mercredi à 14h00.

C'est finalement vers 14h30 que les joueurs et le staff ont décollé. La durée totale du vol durera légèrement plus de 9h. L'avion de la sélection belge est attendu vers 18h30, heure locale (23h30, heure belge), à l'aéroport d'Atlanta.

Les hommes de Rudi Garcia s'étaient entraînés ce matin à Tubize avant de prendre l'avion. Pour rappel, Romelu Lukaku, Leandro Trossard et Hans Vanaken ne figurent finalement pas dans le groupe. Ils sont forfaits pour ce rassemblement.

Peter Willems absent

À noter également que le CEO de l'Union belge, Peter Willems, n'est pas dans l'avion. Ce dernier a récemment perdu son papa et reste donc en Belgique.

La Belgique affrontera les États-Unis ce samedi en match amical. La rencontre se disputera à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium. Mercredi prochain, les Diables Rouges joueront un deuxième match amical aux États-Unis, cette fois à Chicago, au Soldier Field, face au Mexique.

Découvrez ci-dessous plusieurs photos de la sélection belge avant le décollage.



